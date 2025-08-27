Xúc động và tự hào lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Tây Bắc Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, với sự tham dự của tập thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam, cùng đông đảo cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh Tây Bắc Campuchia.

Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia, cũng như đại diện Cơ quan hành chính, Hội đồng, Công an, Quân đội, Hiến binh, Phòng Thương mại của 7 tỉnh trên địa bàn, và bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Tân, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân, ôn lại cột mốc lịch sử hào hùng ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam. 80 năm trôi qua, tinh thần ấy vẫn là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng cho mọi bước đi của đất nước, đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trên con đường đổi mới và hội nhập.

Khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia gần gũi, có mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân nhấn mạnh mối quan hệ này được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trở thành nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia (bao gồm Battambang, Pursat, Pailin, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Siem Reap và Preah Vihear). Đây đều là những địa phương giàu tiềm năng phát triển và có sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước.

Cũng theo Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân, thời gian qua, hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam và 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường... Những kết quả này góp phần thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, tạo dựng sự gắn kết bền chặt hơn giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến bà con cộng đồng người Việt tại địa bàn. Dù còn không ít khó khăn, bà con vẫn luôn đoàn kết, chăm chỉ lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hòa nhập tốt với xã hội sở tại. Lãnh sự khẳng định bà con chính là những “sứ giả nhân dân”, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang sẽ luôn đồng hành cùng bà con, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc Campuchia để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng một cộng đồng hòa bình, thịnh vượng và bền vững.

Nhìn về tương lai, Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân bày tỏ tin tưởng vào chặng đường mới rực rỡ, trong đó Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục kề vai sát cánh để tình hữu nghị hợp tác mãi mãi như dòng sông Mekong, chảy qua bao thế hệ, nuôi dưỡng đời sống và gắn kết nhân dân hai nước.