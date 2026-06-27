Xúc động ngày gặp mặt của lực lượng Quân Dân y Chiến khu Đ - miền Đông Nam Bộ​

Bác sĩ Huỳnh Văn Nhị, Trưởng Ban liên lạc Truyền thống Quân Dân y Chiến khu Đ- miền Đông Nam Bộ cho biết, tháng 2/1946, giữa khói lửa của căn cứ địa cách mạng Chiến khu Đ, Ban Quân Dân y miền Đông Nam Bộ chính thức ra đời dưới sự dẫn dắt của các bậc tiền bối lão thành như bác sĩ Võ Hoàng Quân, bác sĩ Nguyễn Thành Văn và dược sĩ Nguyễn Cương. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn và khốc liệt của chiến trường, các thế hệ thầy thuốc năm xưa đã viết nên huyền thoại "lấy hào làm bệnh viện, lấy địa đạo làm phòng mổ". Vai đeo túi thuốc, tay cầm súng, họ vượt qua mưa bom bão đạn để giành giật lại từng hơi thở, mạng sống cho đồng chí, đồng bào.

Những nhân chứng lịch sử của lực lượng quân dân y Chiến khu Đ - miền Đông Nam Bộ kể về những tháng ngày gian khó trong quá khứ. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Trải qua hai cuộc kháng chiến “gian lao mà anh dũng”, những chiến sĩ Quân Dân y Chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ luôn ra sức chiến đấu, rèn luyện để trở thành những cánh chim đầu đàn trên lĩnh vực y tế. Họ vừa là người thầy thuốc, vừa là chiến sĩ, với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, đã đem tài năng, trí tuệ, cống hiến hết mình để cứu chữa, chở che, bảo vệ thương binh, bệnh binh và nhân dân.

Dù hiện nay hầu hết các cán bộ, chiến sĩ quân dân y năm xưa đều đã tuổi cao, tóc bạc, sức yếu, nhưng tinh thần người chiến sĩ cách mạng và tấm lòng “lương y như từ mẫu" vẫn luôn rực cháy. Trong những năm qua, Ban Liên lạc đã không ngừng thắt chặt tình đồng chí, thăm hỏi nhau lúc ốm đau, tiễn biệt những đồng đội qua đời và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Bên lề hội trường gặp mặt, những cái bắt tay thật chặt, lời thăm hỏi thân tình và nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ Quân Dân y Chiến khu Đ năm xưa là minh chứng cho tinh thần đồng đội, đồng chí bền chặt. Dù đã ở tuổi 94 nhưng năm nào bà Hoàng Thị Thanh, một cán bộ quân y tham gia công tác tại chiến khu Đ từ năm 1950-1954 cũng tham gia buổi gặp mặt chỉ để tìm gặp những người bạn cũ. Bà Thanh chia sẻ: “Bây giờ mấy chị em cũ mất gần hết rồi, người đi họp mặt cũng ít lại. Mỗi lần họp mặt lại giống như đi điểm danh xem ai còn ai mất sau một năm vậy đó. Gặp lại được người quen cũ mừng lắm, ở tuổi này rồi không còn mong muốn gì khác ngoài việc được nhìn thấy nhau còn khỏe mạnh”. Nhớ về những tháng ngày ở Chiến khu Đ ác liệt, bà Thanh và các đồng đội vẫn gọi vui là “chiến khu đói”, bởi gian khổ không thể nào đong đếm được.

Còn bà Lê Thị Vân, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng không quên được những ngày tháng làm nhiệm vụ y tế ở Chiến khu Đ, đặc biệt trong Chiến dịch Mậu Thân 1968: “Trận Mậu Thân, các lực lượng tiến vào nội đô và hy sinh, bị thương rất nhiều, nằm rải rác khắp nơi. Lúc đó chúng tôi không ai nghĩ đến bản thân mình. Thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế, đặc biệt là thiếu máu nên bất kỳ y bác sĩ nào có nhóm máu O cũng sẵn sàng nằm xuống truyền máu trực tiếp cho thương binh, bất chấp việc bản thân vẫn đang phải nhịn đói”.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn trân trọng, khắc ghi và biết ơn sâu sắc những cống hiến, hi sinh máu xương và tuổi thanh xuân của lực lượng Quân Dân y Chiến khu Đ: “Giữa mưa bom bão đạn, lực lượng Quân Dân y Chiến khu Đ đã vượt lên mọi thiếu thốn, hiểm nguy, bám trụ chiến trường để bảo vệ sự sống cho đồng chí, đồng bào. Các đồng chí vừa là người thầy thuốc tận tụy, vừa là chiến sĩ kiên cường trên mặt trận. Những bệnh xá giữa rừng sâu, những ca phẫu thuật dưới ánh đèn dầu và cả sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ y tế đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành y, trở thành biểu tượng của lòng yêu nước".

Nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm qua, những cán bộ chiến sĩ Quân Dân y năm xưa nay là những cán bộ lão thành của ngành Y tế. Họ chính là nhân chứng sống của lịch sử, là động lực, nguồn cảm hứng và là những tấm gương sáng tiêu biểu, xứng đáng để các thế hệ ngành y noi theo./.