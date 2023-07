Xúc động Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại tỉnh Luang Prabang

Bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang; Ông Soukan Bounnhong, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, tỉnh Luang Prabang; Thượng toạ Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào; đại diện chùa Phật Tích Luang Prabang; đại diện các cơ quan Việt Nam tại Luang Prabang; đại diện lãnh đạo chính quyền, sở, ngành tỉnh Luang Prabang cùng các tăng ni, phật tử chùa Phật Tích và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Luang Prabang.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Kiều Thị Hằng Phúc đã ôn lại thời kỳ quân, dân Việt Nam và Lào cùng chung chiến hào, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh trên tinh thần "hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" chống lại kẻ thù chung để các thế hệ hôm nay được hưởng cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Bà Hằng Phúc nhấn mạnh lễ cầu siêu hôm nay vừa để tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của hai nước Lào – Việt Nam anh em, vừa là cách để tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về sự đặc biệt trong quan hệ của hai nước, từ đó thêm hiểu, thêm trân quý và nỗ lực chung tay giữ gìn thành quả cách mạng, tiếp tục vun đắp và xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Trong phát biểu của mình, Phó Bí thư tỉnh Luang Prabang, ông Soukan Bounnhong đã bày tỏ sự xúc động khi đề cập tới công đức và sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; nêu rõ hơn nửa thế kỷ trước, với phương châm “giúp bạn là giúp mình”, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều thế hệ của Việt Nam đã sang giúp nhân dân Lào đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Nhiều người trong số đó đã hiến dâng cả cuộc đời của mình cho cách mạng Lào để khắp nơi trên đất nước Lào đều in dấu những giọt mồ hôi và máu của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, điều góp phần tạo dựng nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày nay.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an cũng như nhân dân các dân tộc của tỉnh Luang Prabang, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Luang Prabang đã bày tỏ sự tri ân tới công lao to lớn của các đồng chí bộ đội tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã hy sinh tại tỉnh này; khẳng định các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ không bao giờ quên và luôn biết ơn về sự đóng góp vô giá này; cam kết sẽ tiếp tục tuyên truyền và giáo dục tới các tầng lớp và nhân dân các dân tộc Lào ở tỉnh Luang Prabang, đặc biệt là thế hệ trẻ để luôn có nhận thức đúng đắn và hiểu biết sâu sắc về tinh thần chiến đấu và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, từ đó tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trường tồn với thời gian.

Toàn cảnh Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và hạnh phúc của hai dân tộc Lào – Việt Nam anh em. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Trong không khí linh thiêng, các Tăng ni, Phật tử và quan khách của hai nước… đã cùng dự Lễ cầu siêu cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào; cùng kính cẩn, nghiêng mình dâng hương, hoa để bày tỏ lòng thành kính và tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và hạnh phúc của hai dân tộc Lào – Việt Nam anh em./.