Xúc động chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ”

Ban tổ chức trao tặng di ảnh và các phần quà đến thân nhân gia đình các liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Tối 3/2, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ” - phục dựng di ảnh và trao gửi sự tri ân sâu sắc tới các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau về những cuộc chia ly chưa bao giờ khép lại. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ tại Hà Tĩnh, di vật duy nhất còn lại của người quá cố đôi khi chỉ là một tấm ảnh thẻ nhòe mờ, một bức vẽ truyền thần đã ố vàng theo năm tháng, hay thậm chí chỉ là ký ức không hình hài.

150 bức di ảnh đã được trân trọng gửi đến thân nhân gia đình các liệt sĩ tại chương trình"Tết tri ân Liệt sĩ". Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Xuyên suốt chương trình, những câu chuyện được sẻ chia đã chạm đến trái tim của hàng trăm đại biểu và người dân có mặt. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Nam Hồng Lĩnh), con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Phê, nghẹn ngào chia sẻ về ước nguyện bấy lâu của gia đình. Cha hy sinh khi chị mới 4 tháng tuổi, mọi hình dung về cha chỉ qua lời kể và tấm ảnh thờ cũ kỹ. “Gia đình luôn mong mỏi một ngày được đón cha về trong hình hài rõ nét hơn. Hôm nay, nhìn thấy nụ cười của cha trên bức ảnh mới, tôi cảm thấy như cha vẫn luôn ở bên cạnh” - chị Oanh xúc động.

Không may mắn như gia đình chị Oanh, chú Nguyễn Văn Cử (xã Kỳ Anh) có bố là liệt sĩ Nguyễn Văn Tuất vẫn chưa tìm thấy hài cốt do hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vận tải trên biển. Nỗi đau nhân đôi khi chú của chú Cử cũng là liệt sĩ. Tại chương trình, hai bức chân dung của hai anh em liệt sĩ được phục dựng dựa trên những nét tương đồng của người thân trong gia đình, mang lại niềm an ủi lớn lao cho những người ở lại trước thềm năm mới.

Điểm nhấn xúc động nhất của buổi lễ là khoảnh khắc cô Nguyễn Thị Vinh (xã Thạch Xuân), vợ liệt sĩ Trần Hữu Thanh, nhận món quà bất ngờ từ nhóm Skyline. Một đời làm vợ chồng nhưng chiến tranh đã tước đi của cô chú một tấm ảnh chung. Bằng kỹ thuật phục dựng hiện đại, nhóm Skyline đã tái hiện lại khoảnh khắc cô chú đứng cạnh nhau trong một bức ảnh chân thực. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào khung hình, cô Vinh không cầm được nước mắt khi thấy lại người chồng trẻ tuổi năm nào.

Dự án “Tô màu ký ức” do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng nhóm Skyline thực hiện đã phục dựng gần 500 di ảnh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Các thành viên trong nhóm, vốn là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, đã dành hàng nghìn giờ tỉ mỉ chỉnh sửa từng đường nét, ánh mắt để “trả lại” khuôn mặt thanh xuân cho các anh hùng dân tộc.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 2.396 hài cốt liệt sĩ, nhưng vẫn còn gần 12.000 trường hợp chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy thông tin. Sự trân trọng và những giọt nước mắt của Mẹ Nguyễn Thị Phương (mẹ liệt sĩ Lê Văn Lương) khi đón nhận di ảnh mới của con trai là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị nhân văn mà chương trình mang lại.

Với tinh thần trách nhiệm và tinh thần tri ân sâu sắc, thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng Nhóm Skyline đã triển khai chương trình “Tô màu ký ức” - tri ân các thế hệ cha anh thông qua dự án phục dựng gần 500 di ảnh liệt sĩ, trao tặng đến thân nhân các gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 150 di ảnh và các phần quà đến gia đình thân nhân các liệt sĩ.

Chia sẻ tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương nhấn mạnh: “Mỗi bức ảnh được trao đi không chỉ là một tác phẩm phục dựng, mà là biểu tượng của lòng son sắt, là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ lãng quên sự hy sinh của cha anh. Những bức ảnh mới sẽ theo các thân nhân về với bàn thờ gia tiên, để mùa xuân này, các anh lại về đoàn tụ cùng gia đình trong hơi ấm tình thân”./.