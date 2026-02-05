Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 tăng gần 30%

Thu hoạch rau màu ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trong số đó, nhóm nông sản đạt giá trị xuất khẩu khoảng 3,6 tỷ USD, tăng 41,8%; sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%; thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; lâm sản đạt 1,72 tỷ USD, tăng 13%.



Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam, chiếm 45,3% thị phần. Tiếp theo là châu Mỹ với 22,7% và châu Âu với 13,4%. Hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương có thị phần khiêm tốn, lần lượt đạt 2,6% và 1,4%.

Chế biến bạch tuộc xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại Công ty Huy Nam, An Giang. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang châu Á trong tháng 1/2026 ước tăng 41,1%; châu Mỹ tăng 22,4%; châu Âu tăng 11,2%; châu Phi tăng 21,6% và châu Đại Dương tăng 32,3%.



Xét theo thị trường cụ thể, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam, với thị phần lần lượt đạt 22,6%, 20,4% và 7%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 66,1%, sang Hoa Kỳ tăng 21,6% và sang Nhật Bản tăng 19,6%.



Nhóm nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2026 gồm cà phê, cao su, chè, gạo, rau quả, hạt điều và hạt tiêu, với mức tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Chế biến tôm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại Công ty Huy Nam, An Giang. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Cà phê và cao su tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Xuất khẩu cà phê đạt khoảng 180 nghìn tấn, trị giá 981 triệu USD; cao su đạt 220 nghìn tấn, trị giá 416 triệu USD, đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân của hai mặt hàng này duy trì ổn định, thị trường tiêu thụ chủ yếu tập trung tại châu Âu và châu Á.



Chè và gạo ghi nhận mức tăng khá cả về sản lượng và kim ngạch. Xuất khẩu chè đạt khoảng 14 nghìn tấn, trị giá 23 triệu USD; gạo đạt khoảng 600 nghìn tấn, trị giá 370 triệu USD. Dù giá chè xuất khẩu giảm nhẹ, kim ngạch vẫn tăng nhờ sản lượng cải thiện; trong khi giá gạo xuất khẩu tăng khoảng 4%, trung bình đạt 616,6 USD/tấn.



Rau quả tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2026 ước đạt khoảng 750 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, bên cạnh sự tăng trưởng tích cực tại Hoa Kỳ.



Nhóm hạt điều và hạt tiêu cũng duy trì đà tăng trưởng cao. Xuất khẩu hạt điều đạt khoảng 65 nghìn tấn, trị giá 434 triệu USD; hạt tiêu đạt khoảng 20 nghìn tấn, trị giá 133 triệu USD, đều tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước, dù giá xuất khẩu bình quân giảm nhẹ.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu thụ nông sản là giải pháp xuyên suốt của ngành. Các đơn vị chuyên ngành tiếp tục gắn chặt sản xuất với thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.



Bên cạnh đó, ngành tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Cơ cấu lại không chỉ trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp mà còn trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, thích ứng linh hoạt với yêu cầu của từng thị trường xuất khẩu./.