Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng tăng 5,4%

Trong số đó, xuất khẩu nông sản đạt 12,16 tỷ USD, tăng 1,5%; sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD, tăng mạnh 45,5%; thủy sản đạt 3,59 tỷ USD, tăng 11,9%; lâm sản đạt 5,82 tỷ USD, tăng 0,8%.

Đóng gói, bảo quản sản phẩm bưởi da xanh xuất khẩu ở nhà máy của Công ty Vina T&T Group Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Xét theo khu vực thị trường, châu Á tiếp tục là điểm đến lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, chiếm 44,1% tổng thị phần xuất khẩu. Tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với tỷ trọng lần lượt đạt 20,9% và 15,8%, trong khi châu Phi và châu Đại Dương chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, tương ứng 2,3% và 1,4%. So với cùng kỳ năm trước, trong 4 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang châu Á tăng 11,5%, châu Âu tăng 3,7% và châu Đại Dương tăng 19,8%; ngược lại, xuất khẩu sang châu Mỹ giảm 3,5% và châu Phi giảm mạnh 26%.



Xét theo từng thị trường cụ thể, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất với thị phần 21,1%, tiếp đến là Hoa Kỳ chiếm 18,5% và Nhật Bản chiếm 7%. Trong cùng kỳ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh 28,8%, sang Nhật Bản tăng nhẹ 1,3%, trong khi thị trường Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm 4,8%.



Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm tăng trưởng và suy giảm. Nhóm tăng trưởng tích cực gồm hạt tiêu và rau quả. Cụ thể, xuất khẩu hạt tiêu đạt 95,1 nghìn tấn và 614,4 triệu USD, tăng lần lượt 29,2% về khối lượng và 20,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025; trong khi đó, xuất khẩu rau quả đạt 2,06 tỷ USD, tăng mạnh 22,3%.



Ở chiều ngược lại, nhiều mặt hàng ghi nhận sụt giảm về giá trị xuất khẩu. Cà phê dù tăng 15% về khối lượng đạt 789,3 nghìn tấn, nhưng giá trị chỉ đạt 3,6 tỷ USD, giảm 7,8% do giá xuất khẩu bình quân giảm sâu 19,8%. Tương tự, cao su đạt 463,8 nghìn tấn với 860,9 triệu USD, tăng nhẹ 2,4% về khối lượng nhưng giảm 1,4% về giá trị; hạt điều đạt 186,6 nghìn tấn với 1,29 tỷ USD, giảm 4,6% về khối lượng và 2,9% về giá trị; gạo đạt 3,3 triệu tấn với 1,57 tỷ USD, giảm 2,3% về khối lượng và giảm 11,1% về giá trị. Riêng mặt hàng chè giảm cả về khối lượng (5,6%) và giá trị xuất khẩu.

Xét theo thị trường, xu hướng tăng trưởng tập trung ở một số thị trường châu Á. Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng khi nhập khẩu tăng mạnh ở nhiều mặt hàng như cà phê (tăng 80,8%), gạo (tăng 44,4%) và rau quả (tăng 49,6%). Bên cạnh đó, một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như Hoa Kỳ đối với hạt tiêu (tăng 54,2%), Thái Lan đối với hạt điều (tăng 58,6%) và Indonesia đối với cao su (tăng 2,2 lần).



Trong khi đó, nhiều thị trường ghi nhận xu hướng suy giảm, như Philippines giảm mạnh nhập khẩu cà phê (giảm 28,4%) và chè (giảm tới 75,2%), Brazil giảm nhập khẩu cao su (giảm 42,1%), Bờ Biển Ngà giảm nhập khẩu gạo (giảm 59,6%) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giảm nhập khẩu hạt điều (giảm 52,3%) và hạt tiêu (giảm 32,5%). Nhìn chung, biến động giá thế giới tiếp tục là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản trong thời gian qua.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, tổng kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 17,65 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản đạt 11,51 tỷ USD, tăng 16,2%; giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 1,75 tỷ USD, tăng 25,3%; giá trị nhập khẩu thủy sản đạt 1,05 tỷ USD, tăng 2,7%; giá trị nhập khẩu lâm sản đạt 1,15 tỷ USD, tăng 24,1%.../.