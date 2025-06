Xuất khẩu lô "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đầu tiên sang Nhật Bản

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng xuất khẩu lô gạo Việt xanh phát thải thấp đầu tiên vào thị trường Nhật Bản. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Đây là sự kiện đánh dấu sản phẩm gạo từ Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt Đề án 1 triệu ha lúa) mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

* Gạo "phát thải thấp" giá 820 USD/tấn

Đó là thông tin đơn giá gạo Japonica được chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" do Công ty Trung An xuất khẩu sang Nhật Bản được ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An chia sẻ.

Từ năm 2020 đến nay, Công ty Trung An liên kết với tập đoàn Murase hợp tác trồng lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Nhật Bản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (với nhiều giống lúa từ Nhật Bản đưa sang) theo quy trình khép kín từ cánh đồng đến bàn ăn.

Năm 2024 và 2025, hai bên tiếp tục nâng cấp hợp tác áp dụng tiêu chí giảm phát thải vào canh tác trồng lúa theo quy trình kỹ thuật thuộc Đề án 1 triệu ha lúa với mục đích vừa nâng cao chất lượng gạo đi kèm với tiêu chuẩn thân thiện môi trường. Song song đó, Công ty Trung An cũng phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV tại Việt Nam) thực hiện Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó biến đổi khi hậu và Phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án TRVC) áp dụng các tiêu chí giảm phát thải vào canh tác trồng lúa.

Đại diện Công ty Trung An cho biết, qua 2 vụ của năm 2024 và năm 2025, kết quả đạt được rất tích cực. Toàn bộ các sản lượng lúa trồng trên diện tích vùng dự án đều đạt tiêu chuẩn được Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam cấp chứng nhận Gạo Việt xanh phát thải thấp.

Trong xu thuế sử dụng gạo sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường ngày càng cao ở nhiều quốc gia trên thế giới. Liên doanh Trung An - Murase đang có kế hoạch tiếp tục phối hợp tăng diện tích trồng lúa an toàn, phát thải thấp để tăng sản lượng gạo đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của nhiều thương nhân Nhật Bản có nhu cầu nhập gạo phát thải thấp của công ty.

Ngoài ra, liên doanh Trung An - Murase cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm ăn liền từ gạo tiêu chuẩn Nhật Bản gắn với phát thải thấp phục vụ người tiêu dùng Việt Nam và xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước trên thế giới.

Ông Phạm Thái Bình thông tin thêm, sau 500 tấn gạo Japonica được xuất khẩu sang Nhật Bản hôm nay, Công ty Trung An dự kiến xuất khẩu khoảng 200 tấn gạo ST25 đạt chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đi Australia với giá gần 1.200 USD/tấn.

Đại diện Công ty Trung An cũng cho biết trong năm 2025, dự kiến khoảng 400.000 tấn gạo (Japonica, ST25) chứng nhận "Gạo Việt xanh phát thải thấp" sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài, chủ yếu vào thị trường Nhật Bản.

"Khi xuất khẩu gạo vào thị trường Nhật Bản phải thực hiện tốt các tiêu chí trong Đề án 1 triệu ha lúa bởi người Nhật rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong gạo. Nếu ngành hàng lúa gạo Việt Nam thực hiện đúng các tiêu chí, quy trình canh tác mà Đề án 1 triệu ha lúa quy định thì chắc chắn gạo Việt Nam vào được thị trường Nhật Bản và các quốc gia khác", đại diện Công ty Trung An chia sẻ kinh nghiệm.

Công ty Trung An là một trong những đơn vị ngay từ ngày đầu đã hưởng ứng đồng hành thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa và cũng là đơn vị xung phong liên kết với vùng nguyên liệu, liên kết với hợp tác xã để tạo ra chuỗi giá trị lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty Trung An cam kết sẽ tham gia thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa đến năm 2030 với diện tích đạt 100.000 ha như đã cam kết.