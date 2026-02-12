Xuân yêu thương với các đối tượng bảo trợ xã hội

Tiết mục văn nghệ của các học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Chương trình Gala diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Múa lân chào Xuân, biểu diễn văn nghệ, tặng quà và lì xì đầu Xuân cho trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, cụ già neo đơn, người khuyết tật tại Trung tâm và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà cùng lời chúc năm mới an lành đã mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần lớn đối với các hoàn cảnh kém may mắn.

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, Trung tâm đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng khoảng 350 người, trong đó có 70 trẻ mồ côi, không nơi nương tựa; nhiều cụ già neo đơn và các đối tượng tâm thần đặc biệt nặng. Để các đối tượng có một cái Tết đủ đầy, ấm áp, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Xuân chu đáo. Tất cả các phòng đều có chương trình đón Tết riêng như gói bánh chưng, trang trí phòng ở, tổ chức liên hoan cuối năm. Đêm Gala “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” là dịp để các đối tượng cùng giao lưu, chia sẻ, tạo không khí gia đình.

Tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Những người neo đơn, không còn người thân, phần lớn sẽ ở lại Trung tâm trong dịp Tết và coi đây như ngôi nhà của mình. Những hoạt động yêu thương, sẻ chia chính là niềm an ủi rất lớn đối với họ.

Em H.K.L (Trường Trung học phổ thông Quang Trung, tỉnh Đắk Lắk) xúc động cho biết, em vào Trung tâm từ năm 11 tuổi sau khi mẹ mất, bố bỏ đi. Dịp Tết, dù không được đón Tết cùng gia đình như nhiều bạn khác, nhưng em vẫn rất vui vì ở đây luôn có các cô chú và các bạn bên cạnh. Em mong năm mới sẽ học thật giỏi và chúc các cô chú trong trung tâm luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Không chỉ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em, những ngày qua, nhiều tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đa dạng hoạt động chăm lo Tết cho người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Nổi bật là các chương trình “Gian hàng 0 đồng”, thăm hỏi, tặng quà, nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt… giúp người dân đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn. Các hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần gắn kết yêu thương trong cộng đồng, để mọi người, mọi nhà đều có một mùa Xuân an vui, nghĩa tình./.