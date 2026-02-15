Xuân mới trên những bản làng vùng cao

Cán bộ xã Yên Sơn (Tuyên Quang) thăm các gia đình được hỗ trợ bò sinh sản tại thôn Nhùng Dàm. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

* An cư - nền tảng vững chắc cho mùa Xuân đủ đầy



Những ngày cuối năm, căn nhà mới của gia đình chị Thạch Thị Lan, sinh năm 1972, dân tộc Pà Thẻn, thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào (Tuyên Quang) rộn ràng hơn hẳn. Chị là một trong số 6 hộ dân của thôn được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Nhìn ngôi nhà khang trang, ít ai nghĩ rằng chỉ cách đây chưa lâu, gia đình chị vẫn phải sinh sống trong căn nhà gỗ cũ, chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng.



Chị Thạch Thị Lan chia sẻ, tháng 4/2025, với nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình vay thêm 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây nhà mới. Sau hơn 3 tháng thi công, đến đầu tháng 7/2025, căn nhà được hoàn thiện, giúp gia đình 6 nhân khẩu ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất.



“Có nhà mới rồi, mình không còn lo mưa gió, sạt lở như trước. Tết này gia đình đón Xuân trong căn nhà khang trang, ấm cúng hơn rất nhiều”, chị Lan cho hay.



Cùng chung niềm vui an cư, gia đình anh Dương Hải Nam, sinh năm 1986, dân tộc Dao, thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào (Tuyên Quang) cũng vừa hoàn thiện căn nhà mới để kịp đón Tết Nguyên đán. Trước đây, gia đình anh sống trong căn nhà gỗ ẩm thấp, mục nát theo thời gian. Mặc dù mong muốn xây nhà từ lâu, nhưng do điều kiện kinh tế hạn hẹp nên chưa thể thực hiện.



Anh Dương Hải Nam, dân tộc Dao, thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào (Tuyên Quang) dọn dẹp căn nhà mới đón Tết. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

"Thời điểm xây dựng nhà, anh cũng gặp nhiều khó khăn vì giá vật liệu tăng cao, phải vay mượn thêm mới hoàn thiện được. Bây giờ có được căn nhà mới, đón Tết trong không gian kiên cố, sạch sẽ, gia đình rất phấn khởi. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài', anh Nam chia sẻ.



Thôn Khuôn Điển hiện có 99 hộ dân; trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc Dao, Tày. Những năm gần đây, ngoài tích cực sản xuất tại địa phương, người dân còn tham gia lao động tại các khu, cụm công nghiệp nên đời sống ngày càng cải thiện. Toàn thôn hiện chỉ còn 2 hộ nghèo.



Theo ông Hoàng Cao Khải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Trào (Tuyên Quang), địa phương đã đẩy mạnh vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo”, góp phần hoàn thành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Năm 2025, toàn xã đã huy động khoảng 450 ngày công từ các tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ tháo dỡ, san gạt mặt bằng để làm mới 17 nhà ngôi cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Việc xóa nhà tạm không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, ổn định mà còn tạo nền tảng yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.



* Trao “cần câu” sinh kế



Dịp cuối năm 2025, nhiều hộ dân tại xã Yên Sơn (Tuyên Quang) phấn khởi khi được hỗ trợ bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.



Gia đình ông Hà Trung Dũng, dân tộc Dao, thôn Nhùng Dàm, xã Yên Sơn (Tuyên Quang) là một trong những hộ dân được thụ hưởng từ chương trình. Gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo, với 5 nhân khẩu, diện tích ruộng ít, vườn đồi cũng không nhiều, chủ yếu dựa vào làm thuê trong và ngoài thôn. Tháng 11/2025, gia đình ông được nhận bò sinh sản. Chỉ sau ít ngày chăm sóc, bò đã cho bê, mở ra hy vọng về nguồn thu nhập ổn định trong tương lai.



Ông Dũng hồ hởi cho biết: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện cho người dân có "cần câu" để thoát nghèo. Bò được trao đều là con giống khỏe mạnh, được tiêm phòng đầy đủ nên gia đình rất yên tâm. Có bò rồi, chúng tôi càng có thêm động lực chăm chỉ làm ăn, từng bước phát triển kinh tế”.



Theo Trưởng thôn Nhùng Dàm Hà Thế Vững, thôn có 7 hộ được hỗ trợ tổng số 14 con bò, đến nay đã phát triển lên 16 con. Không khí phấn khởi lan tỏa khắp thôn khi bà con tin tưởng rằng, từ những con bò giống hôm nay sẽ hình thành đàn bò sinh sản, tạo sinh kế lâu dài, bền vững.



Còn tại thôn 4, xã Yên Sơn (Tuyên Quang), gia đình ông Nịnh Văn Bộ là một trong 5 hộ được hỗ trợ bò sinh sản dịp cuối năm 2025. Ông Bộ chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui mừng khi được hỗ trợ bò. Tôi xác định đây là tài sản quý nên sẽ chăm sóc theo đúng hướng dẫn của cán bộ thú y để bò sinh sản, phát triển đàn, từ đó có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống”.



Sau khi nhận bò, các hộ dân được cán bộ Trạm Thú y khu vực 1 tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, làm chuồng trại, vệ sinh thú y. Con giống do Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành chăm sóc, tuyển chọn kỹ lưỡng, tiêm phòng đầy đủ; các hộ dân được kiểm tra, lựa chọn trước khi nhận vật nuôi, bảo đảm phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương.



Ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn (Tuyên Quang) cho hay, hoạt động hỗ trợ bò sinh sản nằm trong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho các hộ dân; đồng thời đề xuất thêm các mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế.



Tết Nguyên đán đang đến gần, mang theo niềm tin và hy vọng mới. Những mái nhà kiên cố, những con bò sinh sản khỏe mạnh không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần để người dân vùng cao Tuyên Quang yên tâm an cư, lập nghiệp. Trong sắc Xuân lan tỏa khắp bản làng, niềm tin vào cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn đang ngày càng được củng cố, khẳng định tính nhân văn và hiệu quả từ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số./.