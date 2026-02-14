Xuân Bính Ngọ 2026: Việt Nam, Lào chung khí thế bước vào mùa Xuân mới

Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi và Đại sứ Lào Shiphandone Oybuabuddy cùng cán bộ, nhân viên hai Đại sứ quán hai nước. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi khẳng định năm Bính Ngọ 2026 bắt đầu với niềm phấn khởi đặc biệt khi cả hai nước vừa tổ chức thành công rực rỡ các sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã mở ra một chương mới cho sự phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đến thăm Việt Nam, trong khi đồng chí Tô Lâm cũng tiến hành thăm Lào ngay sau khi tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ “có một không hai” trên thế giới, nơi sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau đã trở thành truyền thống quý báu.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, dù đang công tác xa Tổ quốc, nhưng sự hiện diện của những người anh em Lào tại “ngôi nhà” Việt Nam ở Moskva trong dịp Tết cổ truyền mang lại hơi ấm và niềm động viên vô giá.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Lào tại Nga Shiphandone Oybuabuddy nhấn mạnh Năm mới không chỉ là một ngày lễ theo lịch, mà còn thể hiện tinh thần, lòng yêu nước, sự kính trọng tổ tiên của người dân Việt Nam. Ngày lễ này gắn kết mọi người từ Bắc đến Nam, củng cố sự đoàn kết dân tộc của nhân dân Việt Nam ở khắp các vùng, miền của Tổ quốc. Theo Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy, điều này rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều mới vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước. Đại sứ bày tỏ hy vọng rằng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mới trong năm nay.

Trong bầu không khí thắm thiết và những giai điệu Xuân rộn ràng, cán bộ, nhân viên hai Đại sứ quán cùng nhau chúc mừng một Năm mới hòa bình, phát triển và thành công. Cuộc gặp đã để lại ấn tượng sâu đậm về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào luôn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối liên kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước./.