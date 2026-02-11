Xuân Bính Ngọ 2026: Tri ân các gia đình có công với cách mạng tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tri ân các gia đình có công, nhấn mạnh chương trình là dịp để gặp gỡ, trao đổi cũng như tri ân nghĩa cử của các gia đình, những người con xa Tổ quốc đã luôn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam.

Đại sứ cho biết việc tổ chức các hoạt động tri ân là công tác thường xuyên của Đảng và Nhà nước. Tiếp nối truyền thống đó, năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đặc biệt tổ chức hoạt động này trước thềm dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 sắp tới.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ to lớn đối với cộng đồng bà con gốc Việt tại Campuchia, với mục tiêu giúp bà con ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập vào xã hội sở tại và đóng góp cho đất nước Campuchia, cũng như trở thành những cầu nối, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước láng giềng.

Đại sứ cũng mong bà con tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam, giáo dục thế hệ con cháu và cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (giữa) và 10 cá nhân, thân nhân gia đình kiều bào tại Campuchia có công với cách mạng qua các thời kỳ tham gia chương trình. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng chia sẻ với bà con về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Trong đó, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2 vừa qua, được kỳ vọng như một dấu mốc quan trọng đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã trao tặng quà Tết cho cho đại diện 10 gia đình có công. Đại diện cho những gia đình có công tiêu biểu nhận quà Tết trong buổi lễ, bà Nguyễn Thị E (được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009 vì có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước), bà Nguyễn Thị Lời (con ruột của bà Lâm Heng, là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng Việt Nam thời kỳ chống Mỹ), ông Hoàng Văn Kỳ (con liệt sĩ, được cơ quan chức năng ghi nhận, cấp bằng Tổ quốc ghi công vào năm 1982) bày tỏ tình cảm xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhất là của Đại sứ quán, đã luôn quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công tại Campuchia.

Chương trình trao tặng quà Tết, tri ân bà con kiều bào có công với cách mạng tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh diễn ra trong không khí ấm áp nghĩa tình, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Sự kiện này không chỉ gắn kết cộng đồng kiều bào và bà con gốc Việt, mà còn lan tỏa không khí Tết cổ truyển ấm áp tới những người con xa xứ trên đất nước Chùa Tháp./.