Xuân Bính Ngọ 2026: Thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và tình hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Hy Lạp– Việt Nam, bà Zetta Makri, phát biểu tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện diễn ra trong không khí ấm áp, thắm tình quê hương, với sự tham dự của đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tham dự chương trình có đại diện Quốc hội, Bộ Ngoại giao Hy Lạp, nhiều bạn bè sở tại yêu mến Việt Nam, Đại sứ các nước Cuba, Thái Lan, Philippines, Indonesia, đặc biệt là nghị sĩ Quốc hội Hy Lạp Zetta Makri, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam, cùng khoảng 120 bà con người Việt tại Hy Lạp.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương trao Giải thưởng thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ XI cho bạn bè Hy Lạp. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương điểm lại những dấu mốc nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Hy Lạp năm 2025, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt tại Hy Lạp - bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cầu nối hữu nghị, góp phần thúc đẩy đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Đại sứ cũng thông tin tới bà con về các mục tiêu phát triển đất nước, đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng những sự kiện lớn trong năm 2026, bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Tổ quốc.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương và các đại diện tham dự chương trình Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại chương trình, bà Zetta Makri bày tỏ niềm vui khi tham dự Tết cổ truyền của Việt Nam, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng được củng cố, nhất là hợp tác nghị viện. Bà nhấn mạnh dù cách xa về địa lý, hai quốc gia vẫn chia sẻ nhiều giá trị và nguyên tắc chung; Hy Lạp mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á.

Thay mặt Ban liên lạc cộng đồng, bà Fotini Sarantidou Nguyễn Bạch Tuyết, đã bày tỏ niềm vui của những người con xa xứ khi mỗi dịp cuối năm lại được sum họp trong niềm vui hướng về cội nguồn tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, đây là ngôi nhà chung và chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng. Bà con người Việt tự hào về những kết quả hoạt động mà Đại sứ quán đã triển khai trong năm 2025 - cột mốc vàng trong quan hệ hai nước.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao lại Giải thưởng Thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ XI cho các đối tác Hy Lạp đã có đóng góp tích cực trong quảng bá hình ảnh Việt Nam. Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã trao Giải Nhì và Giải Khuyến khích cho ông Velissarios Kossivakis, dịch giả Vasiliki Kappa và nhóm New Star Cinema, ghi nhận nỗ lực tổ chức Tuần lễ phim Việt Nam tại Hy Lạp năm 2025 và dịch sách về tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Hy Lạp.

Trong không khí thân tình, các đại biểu và bà con kiều bào cùng tham gia các hoạt động giao lưu, thưởng thức ẩm thực truyền thống và đón Xuân Bính Ngọ theo phong vị Tết Việt, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và tình hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp./.