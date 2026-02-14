Xuân Bính Ngọ 2026: Thắm tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Israel

Đại biện Nghiêm Xuân Hải Đăng thay mặt Đại sứ quán gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới toàn thể bà con cộng đồng và các vị khách quý. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 13/2 (tức ngày 26 tháng Chạp, giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng - Xuân quê hương 2026 trong không khí ấm áp, đầm ấm, với sự tham dự của khoảng 150 khách mời là đại diện cộng đồng người Việt, các cơ quan, đối tác và bạn bè sở tại.

Sự kiện là dịp để cộng đồng người Việt xa quê cùng gặp gỡ, giao lưu và hướng về Tổ quốc trước thềm năm mới cổ truyền. Không gian buổi lễ được trang trí đậm nét truyền thống với bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng, hoa đào, cây quất, bên cạnh các món ăn đặc trưng ngày Tết, góp phần tạo nên bầu không khí rộn ràng, thân tình.

Khoảng 150 khách mời là đại diện cộng đồng người Việt, các cơ quan, đối tác và bạn bè tại Israel tham dự chương trình Tết cộng đồng - Xuân quê hương 2026. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện Nghiêm Xuân Hải Đăng thay mặt Đại sứ quán gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới toàn thể bà con cộng đồng và các vị khách quý; nhấn mạnh ý nghĩa của Tết Nguyên đán không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là thời điểm để mỗi người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, cùng nhìn lại chặng đường đã qua, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới những mục tiêu mới trong năm tới.

Đại biện Nghiêm Xuân Hải Đăng cho biết chương trình Tết cộng đồng năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc thành công. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội đã đề ra những chủ trương lớn, thể hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tự cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Trong dòng chảy đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Israel nói riêng luôn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nhịp cầu nối quan trọng giữa Tổ quốc với bạn bè quốc tế.

Sau khi nhắc lại dấu mốc rất đáng tự hào khi Hội người Việt Nam tại Israel chính thức được thành lập năm 2025, minh chứng cho sự trưởng thành, đoàn kết và gắn bó của cộng đồng ta tại sở tại, Đại biện đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn, khẳng định Đại sứ quán luôn là mái nhà chung, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bà con hội nhập, ổn định cuộc sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại.

Đánh giá về những bước tiến tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Israel, Đại biện Nghiêm Xuân Hải Đăng cho biết, năm 2025 và đầu năm 2026 đánh dấu nhiều bước phát triển rất tích cực trong quan hệ Việt Nam - Israel. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng ấn tượng từ sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) chính thức có hiệu lực và hướng tới mục tiêu vượt mốc 4 tỷ USD trong năm 2026. Vừa qua, hãng hàng không Arkia đã chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Tel Aviv.

Đường bay này rút ngắn khoảng cách giữa hai nước, mở ra nhiều cơ hội mới cho du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Bên cạnh Arkia, hãng hàng không quốc gia Israel El Al cũng vừa công bố mở đường bay thẳng tới Hà Nội và dự kiến khai thác từ tháng 10/2026. Cùng với đó, Việt Nam ngày càng được biết đến tại Israel như một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa. Nhiều doanh nghiệp hai nước đã tăng cường kết nối trong lĩnh vực du lịch, giáo dục và công nghệ.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Tập đoàn FPT của Việt Nam đã công bố thành lập FPT Israel, kết nối trực tiếp hệ sinh thái công nghệ của hai nước. Đầu năm 2026, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã thăm Israel, tham dự dự Hội nghị Giáo dục AI do Bộ Giáo dục Israel chủ trì, thăm hai trường đại học hàng đầu của Israel, mở ra hướng hợp tác mới về đào tạo và nghiên cứu.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ mừng Xuân, tham gia hoạt động giao lưu và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, công việc trong năm qua. Nhiều gia đình đưa theo con em tham dự, góp phần tạo nên bầu không khí sum vầy, đậm đà bản sắc Việt.

Chương trình khép lại trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào một năm mới nhiều thành công, tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết và gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài./.