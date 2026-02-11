Xuân Bính Ngọ 2026: Tết Việt tại vùng đô thị Washington

Gói bánh chưng trong không gian đậm sắc truyền thống Tết cổ truyền tại bang Virginia (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang, PV TTXVN tại Mỹ

Năm nay, dù thời tiết lạnh hơn mọi năm, các gia đình người Việt tại vùng đô thị Washington (bao gồm thủ đô, các vùng lân cận thuộc bang Maryland và Virginia) vẫn duy trì truyền thống sum họp đầu Xuân. Ngoài trời, băng tuyết phủ dày trong giá lạnh mùa Đông. Bên trong ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng kiểu Mỹ tại bang Virginia, không khí chuẩn bị đón Tết vẫn ấm áp, rộn ràng. Các gia đình quây quần cùng nhau gói bánh chưng, làm mâm cỗ truyền thống ngày Xuân. Chị Vương Thanh Bình (bang Virginia) chia sẻ: "Đối với những người con xa xứ như chúng tôi, việc lưu truyền và gìn giữ bản sắc dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là những nét văn hóa ngày Tết. Công việc gói bánh chưng tuy rất đỗi bình thường với người dân trong nước, nhưng với bà con xa quê, đó lại là một hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, giúp chúng tôi nhớ về không khí Tết nơi quê nhà và mong muốn trao truyền những giá trị văn hóa ấy cho các thế hệ mai sau". Theo chị Vương Thanh Bình, hoạt động gói bánh chưng còn là dịp để bà con kiều bào gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới, qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ sau.

Sum vầy bên nhau ngày Tết phần nào giúp bà con nơi đây vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Trong lúc chờ bánh chín, mọi người quây quần trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm Tết xưa, tạo nên không khí đầm ấm và gắn kết. Với nhiều gia đình, việc cùng nhau canh nồi bánh chưng không chỉ là một công đoạn nấu ăn, mà còn là cách để giữ lại nhịp sinh hoạt quen thuộc của Tết cổ truyền.

Không khí chuẩn bị Tết cũng là dịp để thế hệ trẻ kiều bào được tiếp xúc gần hơn với văn hóa truyền thống của cha ông. Chị Nguyễn Thanh Hiền, bang Virginia, tâm sự: “Gia đình chúng tôi luôn chú trọng gìn giữ truyền thống Tết cho các cháu thông qua những hoạt động như gói bánh chưng, mặc áo dài đi chúc Tết ông bà, để các cháu hiểu rõ hơn về Tết cổ truyền của dân tộc. Do sinh ra và lớn lên tại Mỹ, các cháu không có nhiều cơ hội tìm hiểu về Tết như trẻ em trong nước, vì vậy đây là cách làm đặc biệt để thông qua đó các cháu hiểu hơn, nắm bắt rõ hơn, sâu sắc hơn về Tết cổ truyền”.

Kiều bào gìn giữ truyền thống mặc áo dài trong dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Ngọc Quang, PV TTXVN tại Mỹ

Xuân mới năm nay càng thêm ý nghĩa khi cộng đồng người Việt ở nước ngoài cùng chung niềm vui Mừng Đảng – Mừng Xuân, hướng về những dấu mốc quan trọng của đất nước. Bên cạnh việc giữ gìn bản sắc văn hóa, kiều bào cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới triển vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Anh Lê Thanh Tùng, bang Maryland, cho biết: “Hiện tại, gia đình chúng tôi cùng với kiều bào sinh sống tại bang Maryland và Virginia thường xuyên theo dõi tình hình trong nước và chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cộng đồng người Việt tại bang Maryland và Virginia rất mong muốn sự lãnh đạo của Nhà nước và Đảng sẽ hỗ trợ cho người dân trong nước phát triển về kinh tế cũng như là an sinh”. Bày tỏ hy vọng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển trong tương lai, anh Lê Thanh Tùng mong muốn mỗi độ Xuân về, cộng đồng người Việt tại Maryland và Virginia lại quây quần, gặp gỡ, cập nhật tình hình trong nước và cùng hướng về quê hương.

Với thế hệ trẻ kiều bào, Tết Việt là dịp hình thành bản sắc và gắn kết với quê hương thông qua những trải nghiệm như học gói bánh chưng và tìm hiểu ý nghĩa truyền thống ngày Tết. Lê Trúc Quỳnh, bang Maryland, cho biết em luôn nhớ không khí Tết ở Việt Nam. Được tham gia những hoạt động như thế này, em cảm thấy rất vui. Em mong sau này sẽ có cơ hội trở về Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đồng thời được quây quần bên gia đình nhiều hơn.

Đón Xuân mới, cộng đồng người Việt tại vùng đại đô thị Washington tiếp tục hướng về quê hương, chung niềm vui Mừng Đảng – Mừng Xuân, tin tưởng vào tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.