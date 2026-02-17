Xuân Bính Ngọ 2026: Tết rất Việt giữa lòng Bali

Tại đảo Bali, Indonesia – vùng đất của nhiều tôn giáo và nền văn hóa giao thoa – cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở đây đã cùng nhau đón giao thừa trong một không gian giản dị mà ấm cúng, với những món ăn quen thuộc của ngày Tết quê nhà.

Cộng đồng người Việt ở Bali quây quần đón Tết. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Căn nhà của vợ chồng chị Trương Mỹ Quí và anh Brian hôm nay mở rộng cửa đón cộng đồng người Việt Nam tại Bali tụ họp đón Tết. Trong một không gian ấm cúng, Tết Việt được thắp lên bằng những tiếng cười, sự sum họp như một gia đình của những người đồng hương tìm thấy nhau nơi đất khách. Giữa không gian này, có thể cảm nhận trọn vẹn một không khí Tết rất Việt giữa lòng Bali.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Indonesia, anh Brian bày tỏ niềm vui khi được đón cộng đồng người Việt ở Bali. Anh bày tỏ tình cảm yêu quý văn hóa của Việt Nam luôn hướng về gia đình, cộng đồng và sự gắn kết, chia sẻ.

Tết hiện hữu qua từng món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết: bánh chưng, dưa món đủ sắc màu – những hương vị gợi nhắc ký ức quê nhà. Tết nơi xa xôi vì thế không chỉ là dịp đón Năm mới, mà còn là lúc để những trái tim Việt tìm lại cảm giác gia đình, sẻ chia và gắn bó bên nhau.

Bánh chưng – linh hồn của mâm cỗ ngày Tết – được các thành viên trong cộng đồng tự tay chuẩn bị từ khâu ngâm gạo, sơ chế đậu, thịt cho đến gói bánh bằng lá chuối địa phương, lạt buộc mang từ Việt Nam sang. Những chiếc bánh vuông vức, xanh màu lá, không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, gợi nhắc về cội nguồn và truyền thống dân tộc.

Những món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Theo chị Nguyễn Thị Túy Hạnh - Chủ tịch hội người Việt ở Bali, việc tổ chức đón Tết chung đã trở thành hoạt động thường niên trong nhiều năm của người Việt tại Bali, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống xa quê. Đây cũng là cách để cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điểm tựa tinh thần cho những người con Việt Nam đang lập nghiệp nơi đất khách.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trang chia sẻ, có những anh chị một năm chỉ gặp được một lần, vì vậy những dịp này thực sự quý giá cho tất cả mọi người trong cộng đồng Việt Nam tại Bali.

Những người con xa xứ cùng ôn lại những kỷ niệm một năm đã qua, chia sẻ những câu chuyện đời sống nơi xứ người và gửi trao nhau những lời chúc an lành, may mắn. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp chờ đón một năm mới sang mà còn là cơ hội để tìm lại cảm giác gia đình giữa cộng đồng đồng hương. Những con dâu, con rể Việt từ Indonesia, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp… cũng được đều quây quần bên nhau, có thêm những kỷ niệm về một cái Tết Việt trọn vẹn ở Bali.

Màn múa lân sôi động cuốn hút cả người lớn và trẻ em. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Không khí trở nên rộn ràng hơn với màn múa lân sôi động trong tiếng trống rộn rã. Những bước nhảy uyển chuyển, sắc đỏ vàng rực rỡ của đầu lân không chỉ mang đến niềm vui đầu xuân mà còn gửi gắm ước mong về một năm mới an lành, may mắn và nhiều khởi sắc nơi đất khách.

Những phong bao mừng tuổi may mắn được trao tới các em nhỏ với lời chúc bình an, học giỏi, chăm ngoan. Đó không chỉ là niềm vui của con trẻ, mà còn là cách gìn giữ những phong tục Tết Việt, để thế hệ sinh ra và lớn lên nơi xứ người vẫn cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết quê hương.

Thời khắc giao thừa đã điểm, khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa. Tết ở Bali không chỉ là dấu mốc thời gian của đất trời, mà còn là Tết của tình người, của sự gắn kết bền chặt giữa những trái tim cùng chung nhịp đập với dòng máu Việt luôn hướng về quê hương./.