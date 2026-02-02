Xuân Bính Ngọ 2026: Tết Cộng đồng đầm ấm, vui tươi ở Singapore

Đông đảo kiều bào tới tham dự Tết Cộng đồng 2026. Ảnh: Việt Dũng P/v TTXVN tại Singapore

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh đã điểm lại những dấu mốc, thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Singapore trong năm 2025 cũng như điểm nhấn trong ngoại giao văn hóa, gắn kết và hỗ trợ cộng đồng. Đại sứ nhấn mạnh: "Tôi thực sự xúc động khi thấy bà con ngày càng đoàn kết hơn, sáng tạo hơn, chủ động hơn, luôn sẵn sàng chung tay với Đại sứ quán từ các hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện cho tới quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối với bạn bè quốc tế… Bước sang năm 2026, tôi rất mong cộng đồng ta sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hội nhập tốt, luôn là cầu nối tin cậy cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore. Đặc biệt, bà con sẽ chung tay thực hiện các mục tiêu, chiến lược, định hướng mà lãnh đạo đất nước đã đề ra đến năm 2030".

Thay mặt Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, bà Tạ Thùy Liên - Trưởng Ban - bày tỏ niềm vui của những người con xa xứ khi mỗi dịp cuối năm lại được sum họp trong niềm vui hướng về cội nguồn. Bà Tạ Thùy Liên nhấn mạnh: "Người Việt mình dù có bận rộn đến mấy cũng luôn cố gắng để giữ Tết, giữ nếp nhà và giữ tình thân với nhau. Tôi nghĩ rằng đấy chính là cảm giác Tết Việt ở Singapore".

Nhân dịp này, đại diện Đại sứ quán cũng trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của cộng đồng trong năm 2025.

Biểu diễn văn nghệ tại Tết Cộng đồng 2026. Ảnh: Việt Dũng P/v TTXVN tại Singapore

Tới dự Tết Cộng đồng Mừng Xuân Bính Ngọ của người Việt Nam tại Singapore, ông Desmond Choo - Quốc vụ khanh Quốc phòng - bày tỏ niềm vui khi lần thứ hai được trải nghiệm ngày hội truyền thống này của Việt Nam. Ông chia sẻ: "Tôi rất vui khi thấy quy mô sự kiện năm nay đã được mở rộng để nhiều người hơn có thể tham dự. Tôi cũng thấy có rất nhiều người Singapore hiện diện hôm nay, từ giới doanh nghiệp, học giả, và dĩ nhiên là rất nhiều sinh viên. Điều này, theo tôi, phản ánh mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Singapore và Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui mừng và xin chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã tái đắc cử tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tái đắc cử này sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Singapore và Việt Nam. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Tổng Bí thư Tô Lâm và chúng tôi mong đợi việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên đã ký kết vào năm ngoái. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới tất cả những người bạn Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất về sự thịnh vượng và hòa bình. Đồng thời, tất cả bạn bè Singapore và Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng mối quan hệ này, để mối quan hệ ngày càng vững mạnh hơn".

Tại buổi lễ, cả người lớn và trẻ em, được hòa mình trong các trò chơi hỏi đáp có thưởng, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang "cây nhà lá vườn" đậm chất truyền thống. Chị Trần Thanh Tâm - sinh sống và làm việc nhiều năm tại Singapore - chia sẻ: "Đây là dịp rất là đầm ấm, có cơ hội giao lưu với cộng đồng người Việt Nam. Chúng em là thế hệ có gia đình ở Singapore. Đây là dịp quý báu để tham gia và tìm hiểu thêm về nền văn hóa và truyền thống của người Việt Nam mình".

Trong bầu không khí ấm áp, vui vẻ, những người tham dự như được trở về với mâm cỗ gia đình ngày Tết. Những món ăn điển hình mang đậm hương vị ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, giò, chả, nem cuốn… được các thực khách thưởng thức và tấm tắc khen ngon. Đặc biệt, món phở của Việt Nam vẫn thu hút hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt. Anh Dale Yeoh, làm việc tại Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cho biết: "Thực sự rất, rất háo hức khi có mặt ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi được trải nghiệm về Việt Nam, từ âm nhạc, ẩm thực, đồ uống, và quan trọng nhất là con người. Họ thật sự rất đáng mến và tuyệt vời".

Xuyên suốt sự kiện là những phần bốc thăm trúng thưởng khiến hội trường thêm náo nhiệt. Phần thưởng từ các nhà tài trợ cùng các túi quà mang đậm hương vị quê hương khi ra về khiến ai cũng cảm thấy một sự ấm áp, sẻ chia và gắn kết nguồn cội. Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026 đã đến trong mỗi người con xa xứ ở Singapore./.