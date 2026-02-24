Xuân Bính Ngọ 2026: Tết cộng đồng ấm áp tại thành phố Tây Bắc nước Pháp

Sự kiện Tết cộng đồng với chủ đề “Đi để trở về” thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Rennes, cộng đồng kiều bào, cùng nhiều khách mời và bạn bè quốc tế tham dự. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Rennes, cộng đồng kiều bào, cùng nhiều khách mời và bạn bè quốc tế tham dự, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa sôi động giữa lòng vùng Bretagne.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng kiều bào tại Rennes, các bạn sinh viên đã dành nhiều ngày chuẩn bị cho bữa tiệc buffet mang đậm hương vị quê hương với những món ăn truyền thống Việt Nam. Từ hoạt động gói bánh chưng, nướng thịt xiên đến làm nem, các bạn sinh viên đã cùng nhau trổ tài vào bếp, tái hiện không khí chuẩn bị Tết quen thuộc của mỗi gia đình Việt. Những món ăn không chỉ gợi nhớ hương vị quê nhà đối với những người con xa xứ mà còn khiến nhiều sinh viên quốc tế thích thú và ấn tượng trước sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Góc check-in tại sự kiện Tết cộng đồng với chủ đề “Đi để trở về” tại Rennes. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp nối sự kiện là chuỗi hoạt động nghệ thuật và giao lưu cộng đồng đặc sắc, mang đến cho khán giả một không gian văn hóa gần gũi và ấm áp, đúng với tinh thần chủ đề “Đi để trở về” - nơi mỗi người con xa quê tìm lại ký ức, bản sắc và cảm giác đoàn viên thông qua âm nhạc và nghệ thuật. Đêm văn hóa chào Tết Xuân Bính Ngọ được mở đầu bằng màn trình diễn “Người Việt” do Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam biểu diễn, tiếp nối là những tiết mục nghệ thuật truyền thống kết hợp hiện đại do các bạn sinh viên Việt Nam tại Rennes thể hiện. Các màn trình diễn âm nhạc, văn nghệ cùng hoạt động giao lưu đã góp phần tái hiện không khí Tết Việt Nam, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ và các nền văn hóa như một hành trình trở về với cội nguồn trong lòng cộng đồng người Việt nơi xa xứ. Chương trình cũng trở nên sôi động hơn với hoạt động bốc thăm trúng thưởng, mang lại nhiều khoảnh khắc hào hứng cho người tham dự.

Một tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên Việt Nam tại Rennes biểu diễn. Ảnh: TTXVN phát

Không chỉ là dịp gặp gỡ của cộng đồng người Việt xa quê, sự kiện còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy giao thoa văn hóa và tăng cường gắn kết trong cộng đồng sinh viên quốc tế tại Rennes. Thông qua chủ đề “Đi để trở về”, chương trình gửi gắm thông điệp về hành trình của những người trẻ xa quê - dù đi xa để học tập và trưởng thành, Tết vẫn luôn là điểm tựa tinh thần đưa mỗi người trở về với cội nguồn và bản sắc văn hóa của mình./.