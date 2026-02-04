Xuân Bính Ngọ 2026: Sum vầy, đoàn kết và khát vọng vươn lên từ “Xuân quê hương” tại Mozambique

Lì xì đầu năm mới cho đại diện người cao tuổi và các cháu thiếu nhi tại Mozambique. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique

Chương trình được Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique long trọng tổ chức tại trụ sở ở thủ đô Maputo hôm 1/2, với sự tham dự của đông đảo bà con trong cộng đồng, bao gồm đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại địa bàn, các chuyên gia, người lao động Việt Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Chương trình bốc thăm trúng thưởng may mắn đầu Xuân hấp dẫn. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã chia sẻ những thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong năm qua, nhấn mạnh các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị mang tính đột phá về đường lối, thể chế và chính sách; những chỉ số kinh tế - xã hội ấn tượng; cùng thành tựu nổi bật trong đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Đại sứ thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những quyết sách mở ra chặng đường phát triển mới, thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Bà nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại sứ cũng điểm lại những kết quả tiêu biểu trong công tác của Đại sứ quán năm 2025, đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mozambique, với nhiều hoạt động phong phú như trao đổi đoàn cấp cao, các sự kiện ngoại giao kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh năm 2025 đầy biến động về kinh tế, an ninh và chính trị tại Mozambique, Đại sứ Thu Thìn nhấn mạnh cộng đồng người Việt vẫn luôn đoàn kết, gắn bó, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tạo nên hình ảnh Việt Nam tự lực, tự cường và đầy nhân văn tại đất nước sở tại. Bước sang năm mới, Đại sứ hy vọng cộng đồng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau, xây dựng hình ảnh người Việt Nam chăm chỉ, tử tế, tôn trọng pháp luật sở tại và luôn hướng về quê hương.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Kim Trọng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mozambique - đánh giá cao ý nghĩa của “Xuân quê hương” 2026, coi đây là dịp quý báu để bà con gặp gỡ, giao lưu và gìn giữ giá trị dân tộc. Ông ghi nhận Đại sứ quán đã tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng trong năm qua như giải bóng đá hữu nghị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày quốc tế Phụ nữ, cùng công tác lãnh sự và bảo hộ công dân hiệu quả, giúp bà con luôn yên tâm, tin tưởng. Thay mặt cộng đồng, ông khẳng định bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, gìn giữ truyền thống, ủng hộ Đại sứ quán và hướng về quê hương.

Không khí chương trình tràn đầy sự ấm áp, rộn ràng của Tết cổ truyền. Bà con cùng ôn lại những sự kiện nổi bật của Đại sứ quán và cộng đồng năm 2025, tham gia đốt pháo Tết với thanh âm giòn giã, chụp ảnh tại những góc trang trí mang đậm tinh thần ngày Tết trong khuôn viên Đại sứ quán, thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh chưng, giò lụa, nem, canh măng… Tất cả tạo nên cảm giác gần gũi như đang ở quê nhà giữa đất khách quê người.

Cũng tại chương trình, Đại sứ quán đã phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả mưa lũ, nhận được sự hưởng ứng tích cực và đầy nghĩa tình từ bà con. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt, đồng thời minh chứng cho tinh thần sẻ chia và hữu nghị với nhân dân Mozambique trong lúc khó khăn.

Trước đó, Đại sứ quán và bà con đã cùng tổ chức gói bánh chưng để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ. Dù khoảng cách địa lý xa xôi và thiếu nguyên liệu nhưng những chiếc bánh chưng xanh mướt, vuông vức được gói bằng lá chuối vẫn là minh chứng rõ nét cho tấm lòng đau đáu nhớ về nguồn cội và là nỗ lực đáng trân quý để gìn giữ truyền thống quê hương nơi xa xứ./.