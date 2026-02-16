Xuân Bính Ngọ 2026: Nửa vòng Trái Đất, một cội nguồn

Theo phóng viên TTXVN tại New York, giữa tiết trời giá lạnh của vùng Đông Bắc nước Mỹ, không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền đã len lỏi và lan tỏa khi hơn 80 người con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liên hợp quốc, tập đoàn công nghệ IBM và các quỹ tài chính tại quận Manhattan, thành phố New York, cùng nhau sum họp, chuẩn bị mâm cơm tất niên, chia sẻ câu chuyện và nối dài truyền thống ngàn đời của dân tộc. Đây là sự kiện thường niên, nhưng mỗi năm lại mang một cảm xúc mới, bởi với những người con xa xứ, Tết không chỉ là thời khắc tiễn năm cũ đón năm mới, mà còn là không gian của ký ức và gửi gắm nỗi nhớ quê nhà qua mâm cơm tất niên và những câu chuyện đầu năm rộn rã.

Tiết mục Múa lân "cây nhà lá vườn" tại sự kiện. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Anh Trần Cương, chuyên gia tài chính hiện sinh sống tại Chappaqua, chia sẻ sự kiện Tết cộng đồng giúp anh và gia đình được sống lại không khí Tết cổ truyền ngày xưa, để vơi đi nỗi nhớ quê, nhớ nhà và gia đình ở Việt Nam, đồng thời là dịp để bạn bè gặp gỡ nhân dịp ngày Xuân Năm mới. Nhân dịp này, anh Trần Cương bày tỏ mong muốn và gửi lời chúc quê hương Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

Ý tưởng tổ chức sự kiện Tết cổ truyền xuất phát từ mong muốn đơn giản nhưng sâu sắc của các bậc cha mẹ: không để con em mình quên đi nguồn cội, không để thế hệ sau lớn lên mà xa lạ với văn hóa dân tộc. Ban tổ chức đã lên kế hoạch rất chu đáo, từ việc thuê địa điểm, mua sắm nguyên liệu, đến việc phân công nhiệm vụ cho từng người. Điểm nhấn của sự kiện chính là việc cùng nhau chuẩn bị mâm cơm tất niên - bữa ăn quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Không phải mua sẵn hay gọi món từ nhà hàng, các gia đình đã quyết định tự tay nấu nướng, từ khâu sơ chế đến khi món ăn hoàn thiện. Sự kiện thêm bùng nổ với các tiết mục nghệ thuật “cây nhà lá vườn”. Các làn điệu dân ca, giai điệu đàn tranh khiến không gian Tết cổ truyền thêm ấm cúng.

Chị Nguyễn Hương Giang, hiện làm việc tại tổ chức giáo dục Devereux Organization, cho biết gia đình chị và bạn bè luôn háo hức chờ đợi sự kiện “Tết ba miền – Xuân Quê hương”. Theo chị Hương Giang, việc tổ chức ngày Tết Việt tại New York xuất phát từ suy nghĩ của các gia đình muốn lưu giữ nét văn hóa truyền thống và hồn dân tộc - từ các món ăn, nghi lễ ngày Xuân, tập tục cho tới trang phục cổ truyền – cho các thế hệ con cháu.

Chị Nguyễn Thanh Tú (Amy Nguyễn), đang làm việc cho công ty Happiness Infinity LLC), bày tỏ biết ơn việc cộng đồng Việt Nam tại Westchester đã tổ chức sự kiện Tết cổ truyền hết sức đầm ấm chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, để những người con xa xứ luôn cảm nhận được sợi dây gắn kết với cội nguồn dân tộc “con rồng cháu tiên” và cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa hết sức đặc sắc này. Bên cạnh đó, những sự kiện như Tết Việt Nam cũng đã và đang đóng góp cho New York, một thành phố hết sức đa dạng, đa văn hóa.

Sự kiện Tết cổ truyền tại Westchester, New York, là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt Nam, ngay cả khi ở xa quê hương nửa vòng Trái Đất. Hơn 80 người con Việt Nam, dù đang làm việc tại các tổ chức danh tiếng như Liên hợp quốc, IBM, hay các quỹ tài chính lớn, vẫn luôn giữ trong lòng tình yêu sâu sắc với truyền thống dân tộc. Tết Việt ở Westchester dù không có pháo hoa rực rỡ, nhưng trong ánh mắt của mỗi người Việt xa xứ, vẫn bừng lên một ngọn lửa ấm, ngọn lửa của tình quê và niềm kiêu hãnh Việt Nam./.