Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đinh Ngọc Linh khẳng định chương trình thường niên này mang ý nghĩa hết sức đặc biệt dành cho kiều bào ở Malaysia, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với bà con xa xứ.

Đại sứ đã điểm lại những thành tựu phát triển của đất nước trong năm 2025 vừa qua. Theo đó, trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường, Việt Nam đã không chỉ đứng vững mà còn vươn lên mạnh mẽ nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đồng lòng của toàn dân. Dấu ấn đậm nét nhất chính là công cuộc tinh gọn bộ máy tổ chức, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Đây chính là động lực cốt lõi đưa đất nước chính thức bước vào kỷ nguyên vươn mình - một kỷ nguyên của sự phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Những thành tựu được Đại sứ Đinh Ngọc Linh chia sẻ đã khiến kiều bào không khỏi tự hào về vị thế mới của đất nước. Năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức ấn tượng 8,02%, đưa quốc gia vào nhóm những nền kinh tế có tốc độ phát triển cao nhất khu vực và thế giới. Từ quy mô 346 tỷ USD vào năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đã nhảy vọt lên 514 tỷ USD vào năm 2025, vươn lên vị trí thứ 32 trên toàn thế giới. Đặc biệt hơn, với GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao, một cột mốc khẳng định đời sống nhân dân đang ngày càng được cải thiện rõ rệt. Trong khi kinh tế thế giới biến động, Việt Nam vẫn giữ vững được ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới mức 3,6% và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh phát biểu. Ảnh: Viên Luyến – Phóng viên TTXVN tại Malaysia.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực của kiều bào tại Malaysia. Ông nhấn mạnh rằng dù sinh sống hay học tập trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kiều bào vẫn luôn giữ vững nếp nhà, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và nuôi dạy thế hệ trẻ hướng về cội nguồn. Những hình ảnh người Việt cần cù, trách nhiệm và thành đạt tại Malaysia chính là niềm tự hào chung, góp phần xây dựng một hình ảnh Việt Nam đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế. Đại sứ khẳng định rằng những thành tựu của đất nước hôm nay có sự đóng góp vô cùng quý báu, sự đồng thuận và ủng hộ đổi mới từ chính những người con xa xứ.

Biểu diễn văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Viên Luyến – Phóng viên TTXVN tại Malaysia.

Tham dự chương trình Xuân quê hương năm nay, kiều bào tại Malaysia đã được thưởng thức và cảm nhận những hương vị và sắc màu của Tết cổ truyền dân tộc. Từ những màn biểu diễn văn nghệ đậm đà bản sắc đến các trò chơi dân gian rộn ràng, tất cả đã tạo nên một sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê. Đối với nhiều người, đây là cơ hội để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Malaysia có thể trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp truyền thống của cha ông, từ đó lan tỏa niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ cội nguồn.

Xúc động trước không khí ấm áp này, chị Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Ban liên lạc người Việt tại bang Penang, chia sẻ rằng chị cảm thấy vô cùng bồi hồi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc giữa không gian Tết truyền thống ngay trên đất khách. Cảm giác thân thuộc như đang ở quê nhà đã giúp những người như chị vơi đi nỗi nhớ nhà.

Cùng chung cảm xúc đó, chị Kim từ bang Selangor bày tỏ niềm vui khi được hòa mình vào các trò chơi dân gian và thưởng thức những món ăn mang hương vị quê hương. Với chị, những buổi gặp gỡ này là dịp quan trọng để kết nối cộng đồng, giúp bà con xích lại gần nhau hơn và cảm nhận rõ nét tình đồng bào ấm áp.

Tầm quan trọng của cộng đồng kiều bào còn được nhìn nhận ở góc độ là cầu nối ngoại giao. Đại sứ Đinh Ngọc Linh khẳng định rằng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia có sự đóng góp không nhỏ từ sự ổn định và phát triển của bà con tại đây. Ông mong muốn trong tương lai, các hội đoàn và ban liên lạc tại Malaysia sẽ tiếp tục phát huy vai trò vận động, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, để kiều bào không chỉ gắn bó với quê hương mà còn trở thành những đại sứ văn hóa, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp. Đại sứ nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ tiếng Việt và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.



Nhân dịp này, Đại sứ đã gửi tới kiều bào thông điệp về một tương lai đầy hứa hẹn khi năm mới Bính Ngọ 2026 bắt đầu. Dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với ý chí kiên cường và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Việt Nam tự tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên.

Chị Ma Ri Dam, Trưởng Ban Liên lạc của cộng đồng người Chăm tại Malaysia, đã thay lời cho nhiều kiều bào khi khẳng định Xuân quê hương là hoạt động vô cùng ý nghĩa và mong muốn Đại sứ quán sẽ luôn là "mái nhà chung", là nhịp cầu tin cậy để mỗi người con xa xứ luôn cảm thấy mình là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam./.

