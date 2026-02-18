Xuân Bính Ngọ 2026: Kiều bào tại Pháp hướng về quê hương đất nước trong ngày đầu Năm mới

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải gửi lời chúc mừng năm mới tới Hòa thượng Thích Thịnh Quang, Trụ trì chùa Khuông Việt. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã gửi lời chúc mừng năm mới tới chư tăng ni trụ trì và toàn thể cộng đồng người Việt tại Pháp, bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương và đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt-Pháp.

Trong ngày đầu năm mới, Thiền viện Trúc Lâm tại thành phố Villebon-sur-Yvette thu hút một lượng lớn người tới lễ Phật. Trong không gian thanh tịnh, Phật tử và kiều bào thành kính dâng hương, cầu mong một năm mới an khang, thuận lợi, gia đình hòa thuận, con cháu chăm ngoan, học hành tiến bộ.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải dâng hương lễ Phật, cầu an cho gia đình và đất nước tại Trúc lâm Thiền viện Paris. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Ngoài lễ tất niên giao thừa, tiệc trà đầu Xuân trong đêm 16/2 và lễ cầu an rằm tháng Giêng vào ngày 1/3, nhà chùa còn tổ chức các nghi lễ khai kinh cầu an và tiến cúng hương linh trong các ngày 17-18/2 và 22/2. Kết thúc mỗi buổi lễ, phật tử nhận lộc đầu năm và cùng nhau san sẻ bữa cơm chay.

Trong dịp này, chùa Khuông Việt – điểm sinh hoạt tâm linh quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Pháp – cũng đón đông đảo bà con tới dâng hương lễ Phật. Trong ngày mồng Một, Hòa thượng Thích Tịnh Quang, trụ trì chùa, chủ trì lễ cầu an, cầu cho quốc thái dân an, gia đình Phật tử mạnh khỏe và hòa thuận.

Một góc trang trí đậm sắc màu Tết cổ truyền Việt Nam tại chùa Khuông Việt ở ngoại ô thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, Hòa thượng Thích Tịnh Quang cho biết trong năm qua, bên cạnh các hoạt động tôn giáo, chùa tiếp tục duy trì nhiều sinh hoạt văn hóa cộng đồng như dạy tiếng Việt, hướng dẫn cắm hoa, nấu ăn và giới thiệu ẩm thực truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc trong đời sống kiều bào.

Cũng như đồng bào trong nước, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt tại Pháp. Dù sinh sống xa quê hương, bà con vẫn trang trọng gìn giữ phong tục này như một cách hướng về cội nguồn, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt.

Đông đảo tăng ni, phật tử và kiều bào làm lễ khai kinh cầu an tại Trúc Lâm Thiền viện Paris. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Giữa nhịp sống hối hả mưu sinh nơi xứ người, tiếng chuông chùa đầu năm vang lên không chỉ mở đầu cho một mùa Xuân mới, mà còn khơi dậy tình cảm gắn bó cộng đồng, tìm về cội nguồn dân tộc và khát vọng về một năm mới bình an, thịnh vượng cho mỗi gia đình và cho quê hương, đất nước./.