Xuân Bính Ngọ 2026: Kiều bào tại Algeria hướng về quê hương, chào đón Xuân mới

Các khách mời chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Tuy số lượng kiều bào Việt Nam sinh sống tại Algeria không nhiều, nhưng bà con luôn hướng về quê hương, đất nước và dành cho quê nhà tình cảm đặc biệt. Nhiều gia đình ở các tỉnh cách thủ đô 400-500km như Oran, Annaba... cũng đã không quản ngại đường sá xa xôi đến tham dự chương trình.

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Algeria

Trong không khí đón Xuân mới, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã nêu bật ý nghĩa của Tết Nguyên Đán đối với người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, điểm qua những thành tựu mà Việt Nam đạt được trên một số lĩnh vực và các bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Algeria.

Đại sứ vui mừng thông báo với bà con kiều bào rằng 2025 là năm Việt Nam đạt mức tăng trưởng Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) trên 8%; đồng thời, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 920 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Trên bình diện song phương, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Algeria năm 2025 đạt 550 triệu USD và ngày càng có nhiều doanh nhân Việt Nam quan tâm tới thị trường Algeria.

Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: "Năm 2025 cũng là năm Việt Nam ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược quan trọng, trong đó có thỏa thuận được ký với Algeria nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam tới Algeria"

Đại sứ cho rằng cộng đồng người Việt và gốc Việt tại Algeria luôn là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và việc bà con nói tiếng Việt, ăn món ăn Việt, tuân thủ pháp luật Algeria, sống đoàn kết và tương ái chính là những hành động thiết thực để quảng bá vẻ đẹp tinh thần Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria.

Nhiều bà con tham dự buổi lễ đã bày tỏ vui mừng và xúc động khi tham dự ngày hội Xuân quê hương; dù hai nước cách xa về địa lý song tình cảm của người dân hai nước dành cho nhau vẫn luôn chân thành và nồng ấm. Tết Cộng đồng-Xuân quê hương 2026 do Đại sứ quán tổ chức là dịp để nhiều thế hệ người Việt, người gốc Việt tại Algeria cùng nhau trải nghiệm không gian và hương vị Tết cổ truyền Việt Nam, để nhớ và hiểu thêm về phong tục truyền thống dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã mời bà con kiều bào và bạn bè Algeria thưởng thức một số món ăn truyền thống của Việt Nam. Đông đảo kiều bào và bạn bè Algeria tham dự đều bày tỏ sự ấn tượng trước các thành tựu kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, thích thú với các phong tục Tết cổ truyền cũng như các món ăn truyền thống của Việt Nam./.