Xuân Bính Ngọ 2026: Không khí đón Xuân lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở các địa phương của Nhật Bản

Đông đảo kiều bào Việt Nam tham dự chương trình Tết Việt - Xuân quê hương. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Vũ Chi Mai đánh giá cao các hoạt động hướng về quê hương đất nước của cộng đồng Việt Nam tại khu vực này trong thời gian qua. Đặc biệt trong việc kết nối hợp tác về khoa học kỹ thuật giữa hai nước, điển hình là trong năm 2025, nhiều công ty tại Hiroshima trong lĩnh vực bán dẫn như Rorze đã mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Cùng với đó, Đại học Hiroshima, một trường đại học trong “Top 10” tại Nhật Bản, dự kiến sẽ mở cơ sở đào tạo đặt tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam (NIC) để cử chuyên gia sang đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn cho Việt Nam từ năm 2026. Bà Vũ Chi Mai cũng đánh giá cao vai trò của Hội chuyên gia Việt Nam tại Nhật Bản (VJS) đã kết nối trong việc đào tạo nhân lực bán dẫn, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển thành công nhiều công nghệ sản xuất phân vi sinh hữu cơ, xử lý nước thải nông thôn và chuồng trại, cũng như kết nối đào tạo cán bộ hành chính công cho Bộ Nội vụ tại Đại học Hiroshima.

Trong khuôn khổ chương trình, có nhiều hoạt động đón Xuân đã được các hội đoàn người Việt tổ chức như trình diễn áo dài, múa truyền thống, cũng như nhiều tiết mục văn hóa Việt Nam đặc sắc. Phía Nhật Bản cũng tham gia các hoạt động như trình diễn áo kimono, viết thư pháp, thổi sáo và múa truyền thống.

Cùng ngày, lần đầu tiên chương trình “Tết Việt-Xuân quê hương năm 2026” cũng được tổ chức tại tỉnh Okinawa, một hòn đảo xa xôi phía Nam của Nhật Bản. Sự kiện do Hội Người Việt tại Okinawa tổ chức dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

Hoạt động gói bánh chưng được tổ chức tại Okinawa. Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội người Việt tại Okinawa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và tại tỉnh Okinawa nói riêng ngày càng phát triển. Do đó, Tết cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa đoàn viên mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, đồng thời là cầu nối tăng cường giao lưu văn hóa giữa người Việt và người dân sở tại. Bà Nguyễn Thị Hương cho biết, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế và người dân Okinawa. Thông qua các hoạt động như không gian Tết truyền thống, ẩm thực dân tộc, nghi lễ đầu xuân, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa đặc sắc, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu rộng rãi những giá trị tinh thần, truyền thống tốt đẹp và nét đẹp văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Các em nhỏ thích thú với trò chơi "bịt mắt bắt ngan". Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Sự kiện đã thu hút đông đảo bà con người Việt tại Okinawa tham gia, đồng thời nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ người dân địa phương. Thành công trong lần đầu tiên tổ chức chương trình này là dấu ấn quan trọng, tạo tiền đề cho các hoạt động văn hóa khác được tổ chức thường xuyên hơn, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Okinawa không ngừng phát triển nhưng do những khó khăn nhất định như điều kiện tổ chức, nguồn nhân lực và sự phân tán trong phạm vi rộng, nên cho đến nay một ngày hội đón Xuân quy mô lớn và tập trung mới được tổ chức lần đầu tiên, qua đó đã thực sự mang lại không khí của Tết cổ truyền Việt Nam đến với hòn đảo xa xôi này của Nhật Bản. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của Hội người Việt tại Okinawa, sự quan tâm động viên kịp thời của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp tài trợ, qua đó góp phần gắn kết hơn nữa cộng đồng người Việt tại đây và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa với người dân sở tại./.