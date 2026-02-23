Xuân Bính Ngọ 2026: Khi hương Xuân lan tỏa giữa lòng châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, không gian văn hóa đậm đà bản sắc ấy được thắp lên bởi sự kiện giao lưu mang tên Hallo Croissant, do Trung tâm Liên văn hóa Việt Nam-Thái Bình Dương tại Brussels (IVB) phối hợp với Liên đoàn các Tổ chức Toàn cầu và Dân chủ (FMDO) tổ chức ngày 21/2. Đây là hoạt động thường kỳ của FMDO nhằm tạo không gian gặp gỡ giữa các hiệp hội, giới thiệu văn hóa bản địa của các quốc gia.



Lần đầu tiên, Tết Việt được IVB giới thiệu như một “căn cước văn hóa” – dấu ấn nhận diện đặc trưng của cộng đồng người Việt trong bức tranh đa dạng sắc màu tại Brussels. Những món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, xôi gấc, nem rán, bánh cuốn, giò bò, chả Huế, chả cá, mứt Tết và trà Việt mang theo trọn vẹn hương vị quê nhà, chạm tới sự tò mò và thích thú của bạn bè quốc tế. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động gói bánh chưng, giúp người tham dự không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp cảm nhận chiều sâu của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Gần 60 người, thuộc nhiều cộng đồng văn hóa đang sinh sống tại Brussels, đã hào hứng tham gia sự kiện. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi họ vừa thưởng thức ẩm thực, vừa khám phá những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Zaimen Sam cho biết anh đã yêu mến Việt Nam từ lâu và đặc biệt ấn tượng với cách người Việt luôn trân trọng cội nguồn, coi việc gìn giữ lịch sử và văn hóa là nền tảng để hướng tới tương lai.

Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng (trái) và nghệ sĩ trẻ Hải Minh biểu diễn tại Bảo tàng Nhạc cụ Brussels. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

Không khí Tết Việt càng thêm đầm ấm khi vang lên những giai điệu ngọt ngào qua tiếng đàn của David Smets, chàng trai mang hai dòng máu Việt – Bỉ. Chia sẻ tại sự kiện, David xúc động nói rằng mỗi lần chơi nhạc Việt, nhất là những bài hát về Tết, cậu cảm thấy như được trở về với cội nguồn của chính mình. Âm nhạc, theo David, là sợi dây kết nối giúp cậu cảm nhận rõ sự ấm áp, sum vầy và tình gia đình, những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt. Không gian Tết Việt còn được mở rộng qua bức tranh rực rỡ sắc màu do cậu bé Nem (Hà Đình Trí) mang đến với những hình ảnh quen thuộc như hoa đào, bánh chưng, bánh tét, cây nêu. Cùng với đó, những thước phim tài liệu của các nhà làm phim trẻ đã giúp khách mời hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam qua những góc nhìn chân thực, giàu cảm xúc.



Từ thành phố Liège, cách Brussels hơn 120 km, chị Ouiza Moklat xuất hiện trong tà áo dài thuần Việt, rạng rỡ giữa không gian Xuân. Từng đặt chân đến Việt Nam và là nhà vô địch võ thuật cổ truyền Việt Nam, chị cho biết việc hòa mình vào các hoạt động Tết của cộng đồng người Việt tại Bỉ luôn mang lại cho chị những cảm xúc đặc biệt, như được sống trong chính nhịp đập văn hóa mà chị yêu mến.



Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, chị Fauve Depuydt, thành viên FMDO, cho rằng các hoạt động văn hóa cộng đồng do IVB tổ chức đã góp phần thiết thực trong việc đưa Tết Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Việc trực tiếp tham gia gói bánh chưng, theo chị, là một trải nghiệm thú vị, giúp chị hiểu sâu hơn về truyền thống và các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Liên, Việt kiều tại Brussels, giới thiệu cách gói bánh chưng. Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

Nếu như buổi giao lưu do IVB tổ chức mang đến một không gian Tết Việt gần gũi, ấm áp, nơi bạn bè quốc tế được trực tiếp chạm vào văn hóa Việt qua hương vị ẩm thực, phong tục và những câu chuyện đời thường, thì mạch cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài bằng âm nhạc. Ngày 22/2, tại Bảo tàng Nhạc cụ Brussels (MIM), chương trình hòa nhạc dân tộc mừng Tết Việt đã mở ra một không gian thưởng thức nghệ thuật tinh tế hơn, đưa khán giả bước sâu vào thế giới thanh âm truyền thống Việt Nam qua phần trình diễn của Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng và nghệ sĩ trẻ Hải Minh. Trong khán phòng, khán giả Bỉ, Pháp và quốc tế, những người yêu mến Việt Nam, đã được dẫn dắt trở về dải đất hình chữ S qua thanh âm của đàn tranh, khi réo rắt da diết, khi rộn ràng không khí Xuân.



Từ những giai điệu quen thuộc của miền Bắc, qua âm hưởng khoan thai của miền Trung rồi rộn ràng sắc màu phương Nam, hai nghệ sĩ đã đưa khán giả vào một chuyến du Xuân xuyên suốt ba miền đất nước. Những làn điệu dân ca đặc trưng như Trống Cơm, Lưu Thủy Kim Tiền, Lý Ngựa Ô lần lượt vang lên, đan quyện trong sự phối hợp tinh tế của đàn tranh, đàn bầu và sáo. Ở phần giao lưu cuối chương trình, khán giả có dịp trò chuyện cùng các nghệ sĩ, qua đó hiểu sâu hơn về âm nhạc dân gian Việt Nam cũng như chiều sâu văn hóa ẩn chứa trong từng giai điệu.

Giữa mùa Xuân châu Âu vẫn còn vương mưa lạnh, Tết Việt đã lan tỏa hơi ấm bằng hương vị, âm thanh và cảm xúc. Không chỉ là một lễ hội, đó còn là nhịp cầu văn hóa bền chặt, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với trái tim bạn bè Bỉ và quốc tế./.