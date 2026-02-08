Xuân Bính Ngọ 2026: Hương vị Việt lan tỏa tại Hội chợ quốc tế mùa Xuân ở Trùng Khánh

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long giới thiệu tới khách tham quan các sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện quy tụ hơn 20 Tổng Lãnh sự quán các nước tại Trùng Khánh và Thành Đô, cùng nhiều doanh nghiệp, thương hiệu lớn của các nước tham gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Các gian hàng quốc tế mang đến những nét đặc trưng tiêu biểu về văn hóa, ẩm thực và sản phẩm tiêu dùng của từng quốc gia, thu hút đông đảo người dân sở tại và du khách quốc tế.



Gian hàng của Việt Nam tham gia Hội chợ quốc tế mùa Xuân tại Trùng Khánh. Ảnh: TTXVN phát

Tại khu trưng bày của Việt Nam, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long và phu nhân Nguyễn Thị Kim Trung đã trực tiếp giới thiệu tới khách tham quan món nem truyền thống, một trong những tinh hoa tiêu biểu của ẩm thực Việt Nam, đồng thời chia sẻ về câu chuyện văn hóa gắn với nghệ thuật chế biến, sự hài hòa hương vị và tính cộng đồng trong ẩm thực Việt. Bên cạnh đó, gian hàng còn trưng bày nhiều sản phẩm tiêu dùng và nông sản đặc sắc như cà phê, trà, ô mai, hạt macca, hạt điều, hạt tiêu, quế, hồi, gừng, nghệ, muối… thu hút sự quan tâm tìm hiểu của đông đảo khách tham quan.



Lãnh đạo thành phố Trùng Khánh và đại diện các cơ quan ngoại giao đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, hình thức trình bày sinh động của gian hàng Việt Nam. Phó Thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Mậu Quân và Chủ nhiệm Sở Ngoại vụ Trùng Khánh Vương Văn khi tham quan gian trưng bày đã bày tỏ ấn tượng với hương vị ẩm thực Việt Nam cũng như tính đa dạng, tiềm năng thị trường của các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm Việt. Các ý kiến đều cho rằng những hoạt động quảng bá trực tiếp như vậy góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác thương mại, văn hóa giữa địa phương hai nước.



Các sản phẩm của Việt Nam giới thiệu tại gian hàng trưng bày. Ảnh: TTXVN phát

Gian hàng Việt Nam liên tục đón khách đến thưởng thức, chụp ảnh, trao đổi thông tin sản phẩm và tìm hiểu cơ hội hợp tác, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình.



Thông qua hoạt động này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh mong muốn quảng bá sâu rộng hơn nữa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời giới thiệu năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng ngày càng chuyên nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam. Những sản phẩm quen thuộc với du khách quốc tế không chỉ là món ăn, thức uống, mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại cũng như củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc./.