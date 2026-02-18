Xuân Bính Ngọ 2026: Hội thao thường niên mùa Xuân gắn kết cộng đồng người Việt tại Cuba

Các đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba giương cao lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Việt Hùng-P/v TTXVN tại Cuba

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đánh giá cao ý nghĩa của giải bóng đá, góp phần tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng người Việt, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay của Cuba. Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ mong muốn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba tiếp tục tổ chức các sân chơi thể thao, văn hóa và học tập nhằm rèn luyện sức khỏe, tinh thần và tri thức để trở thành những công dân tốt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Đại sứ Lê Quang Long và phu nhân Nguyễn Thị Ngọc Thư tại Hội thao. Ảnh: Việt Hùng-P/v TTXVN tại Cuba

Các cầu thủ thi đấu đầy hứng khởi. Ảnh: Việt Hùng-P/v TTXVN tại Cuba

Các khán giả dõi theo trận đấu. Ảnh: Việt Hùng-P/v TTXVN tại Cuba

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Bí thư Ban cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba, Bùi Tuấn Minh, chia sẻ hội thao thường niên mừng Xuân nhằm gắn kết sinh viên cũng như cộng đồng người Việt tại Cuba thông qua các hoạt động thể thao. Tham gia giải đấu thường niên có toàn thể sinh viên và đại diện cộng đồng người Việt, gồm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và con em, doanh nghiệp, chuyên gia và kiều bào. Giải đấu gồm 3 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn. Với tinh thần thể thao cao đẹp và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, các đội đã nhập cuộc đầy hứng khởi và không kém phần quyết liệt. Kết thúc các vòng đấu, đội doanh nghiệp, gồm các quản lý và nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Cuba, đã giành chức vô địch.

Đại sứ Lê Quang Long trao quà của Đại sứ quán Việt Nam cho Bí thư Ban cán sự Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba, Bùi Tuấn Minh. Ảnh: Việt Hùng-P/v TTXVN tại Cuba

Đại sứ Lê Quang Long đã thay mặt Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng, giải Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc cho các cá nhân./.