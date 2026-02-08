Xuân Bính Ngọ 2026: Gửi trọn hơi ấm Tết Việt tới du học sinh tại Singapore

Đại sứ Việt Nam tại Singapore phát biểu tại Lễ hội. Ảnh: Việt Dũng (P/v TTXVN tại Singapore)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh đánh giá cao nỗ lực của VNYA khi tổ chức sự kiện quy mô và ý nghĩa này. Đại sứ khẳng định đây là dịp để ôn lại truyền thống và nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, để dù ở xa, những người con đất Việt vẫn luôn cảm thấy ấm áp trong Tết đoàn viên đang tới.



“Xuân Xao Xuyến 2026” là sự kiện rất được mong đợi và là Hội Xuân lớn nhất của cộng đồng sinh viên trong năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là không gian Hội Xuân với các gian hàng trò chơi dân gian như nặn tò he, kéo co… tạo nên bầu không khí sôi động và gắn kết. Bên cạnh đó là hoạt động gói bánh chưng, thưởng thức các món ăn truyền thống, cùng những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu và các túi quà Tết được bọc gói cẩn thận để trao tận tay những người tham dự. Bao trùm sự kiện là bầu không khí đậm chất sinh viên nhưng cũng vô cùng sâu lắng với tinh thần trân trọng, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc.



Hoạt động gói bánh chưng tại Lễ hội. Ảnh: Việt Dũng (P/v TTXVN tại Singapore)

Đại diện Ban tổ chức sự kiện, em Trần Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ niềm vui khi được Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore hỗ trợ tổ chức sự kiện này, nhằm mang đến cho tất cả các học sinh, sinh viên đang học tập, sinh sống tại Singapore một cái Tết truyền thống, đầm ấm và vui vẻ. Minh Ngọc nói: “Chúng em mong muốn gửi đến một cái Tết ấm no và hạnh phúc để các bạn cảm nhận được hơi ấm tình người, hơi ấm Tết Việt đang đến gần”.



Tại khu trải nghiệm gói bánh chưng luôn chật kín người tham gia, Mai Trung Nguyên - một lưu học sinh Việt Nam tại Singapore - cho biết đây là năm đầu tiên em đón Tết xa nhà. Nguyên cũng chia sẻ trong ký túc xá chủ yếu là sinh viên Singapore nên em ít có cơ hội gặp gỡ đồng hương. Vì thế, khi được gặp gỡ nhiều người Việt Nam và kết nối với mọi người ở đây, em thấy rất có ý nghĩa.



Du học sinh Việt Nam tại Singapore hào hứng tham gia trò chơi tại lễ hội. Ảnh: Việt Dũng (P/v TTXVN tại Singapore)

Từng là du học sinh Việt Nam tại Singapore khi chưa hề có các câu lạc bộ hay hội sinh viên, chị Jeeny Pham có cảm giác như mình đang được trở lại thời kỳ sinh viên và muốn đóng góp, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Singapore. Chị cho biết khi công tác trong lĩnh vực giáo dục tại Singapore, chị đã được Hội Sinh viên Việt Nam kết nối và mời đồng hành với là vai trò nhà tài trợ. Chị Jeeny Pham bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài hơn để Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore phát triển hơn nữa, tạo thêm nhiều cơ hội kết nối cho các bạn trẻ.



Du học sinh Việt Nam tại Singapore trải nghiệm nặn tò he. Ảnh: Việt Dũng (P/v TTXVN tại Singapore)

Trong khi đó, chị Roweena Yip cho biết đã sinh sống và làm việc ở Singapore khoảng 10 năm và rất vinh dự được một số sinh viên Việt Nam mời tham dự sự kiện này. Đây là một trải nghiệm tuyệt đối với chị, giúp chị hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Singapore. Chị Roweena Yip rất ấn tượng khi được tham gia các trò chơi truyền thống vui nhộn, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và cảm nhận sự hiếu khách cũng như tinh thần thân thiện của cộng đồng người Việt.



Du học sinh Việt Nam tại Singapore hào hứng tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: Việt Dũng (P/v TTXVN tại Singapore)

Trong không khí đầm ấm và thân thương của ngày Tết cổ truyền, “Xuân Xao Xuyến 2026” đã kéo mọi người, cả người Việt Nam và bạn bè quốc tế, xích lại gần nhau, cùng cầu chúc cho một Năm mới Bính Ngọ 2026 bình an và thịnh vượng./.