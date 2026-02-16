Xuân Bính Ngọ 2026: Gói trọn tình quê trong “Tết Ngọ Phúc” tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, khai mạc sự kiện chiều 15/2, đại diện Ban Tổ chức cùng các vị khách mời đã thực hiện nghi thức khai tiệc, mở đầu cho buổi gặp mặt đầu Xuân trong không khí trang trọng và gắn kết. Với mục tiêu mang lại hương vị Tết cổ truyền cho những người con xa xứ, không gian sự kiện được bài trí đậm chất văn hóa Việt Nam, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng.

Sinh viên chụp ảnh trên phông nền đậm nét truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động biểu diễn vui Xuân “Gieo quẻ đầu năm” với sự xuất hiện của nhân vật “Thầy bói”, mang lại không khí sôi nổi và tiếng cười cho người tham dự qua những phần quà ý nghĩa.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trình chiếu video tư liệu về các hoạt động Tết truyền thống tại quê nhà. Những thước phim mộc mạc về không khí chuẩn bị Tết tại Việt Nam đã trở thành cầu nối tinh thần, giúp các du học sinh vơi bớt nỗi nhớ gia đình và cảm nhận trọn vẹn giá trị văn hóa dân tộc giữa nhịp sống tất bật nơi đất khách.

Sinh viên thực hiện nghi thức khai tiệc, mở đầu cho buổi gặp mặt đầu Xuân. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Chương trình “Tết Ngọ Phúc” kết thúc thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong môi trường quốc tế./.