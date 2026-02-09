Xuân Bính Ngọ 2026: Giữ trọn hồn Tết Việt tại Australia

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm phát biểu khai mạc chương trình "Xuân Quê hương". Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ thủ đô Canberra, tham dự buổi gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Đại sứ Lào tại Australia Chatoulong Bouasisavath và phu nhân; ông Pablo Kang - Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á Lục địa và khu vực thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT); bà Carol Homes - Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á Lục địa và khu vực thuộc DFAT; bà Caroline Link - Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN và Chính sách khu vực thuộc DFAT; các cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam John McCarthy và Andrew Goledzinowski; ông Kim Sampson - Chủ tịch Hội hữu nghị Australia-Việt Nam; ông Trần Bá Phúc - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia; ông Nghiêm Đức Long - Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam – Australia; cùng đại diện các hội đoàn, các gia đình cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, chương trình đã tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi như một ngày Tết sum họp nơi quê nhà. Những sắc đỏ của câu đối, hình ảnh bánh chưng xanh, mâm ngũ quả truyền thống, cùng tiếng nhạc Xuân quen thuộc đã khơi dậy trong lòng mỗi người con xa xứ những ký ức thiêng liêng về Tết cổ truyền của dân tộc. Với nhiều Việt kiều, đây còn là dịp để được sống trọn vẹn trong không gian văn hóa Tết Việt, được gặp gỡ đồng hương, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi nhớ nhà nơi đất khách.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ vui mừng và tự hào khi được cùng bà con kiều bào chứng kiến sự phát triển của quê hương, đất nước cũng như của mối quan hệ Việt Nam - Australia trong năm qua. Đại sứ cho biết năm 2025 đã chứng kiến thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều định hướng đối nội và đối ngoại quan trọng cho giai đoạn 2026 - 2030, trong đó tiếp tục xác định rõ người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm trao tặng giấy khen cho các cá nhân Việt kiều tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và quê hương, đất nước. Ảnh: Thanh Tú/PV TTXVN tại Australia

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam đạt mức rất ấn tượng là hơn 8%. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia phát triển mạnh mẽ với hơn 96% trong tổng số 180 dòng hành động của Chương trình hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia giai đoạn 2024-2027 đã hoàn thành hoặc đi đúng lộ trình.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế diễn biến phức tạp, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 vẫn được duy trì ở mức 14 tỷ USD. Lượng du khách Australia đến Việt Nam tăng 11,6% so với năm 2024. Hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, lao động, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Trong năm 2025, cộng đồng người Việt tại Australia tiếp tục có những đóng góp hết sức thiết thực và nổi bật cho đất nước cũng như cho mối quan hệ Việt Nam – Australia, nhiệt tình hưởng ứng và chung tay ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả của các đợt bão lũ, thiên tai. Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ hy vọng những tình cảm tốt đẹp của bà con, của cộng đồng sẽ tiếp tục được lan toả, phát huy trong Năm mới 2026 vì một cộng đồng người Việt tại Australia ngày càng gắn kết, phát triển mạnh mẽ và có thêm nhiều đóng góp cho quê hương cũng như cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Xuân mang đậm hồn cốt dân tộc, tái hiện không khí Tết cổ truyền Việt Nam giữa lòng Australia. Đặc biệt, các địa điểm “check-in” mang đậm không gian Tết xưa đã thu hút sự quan tâm của đông đảo kiều bào, nhất là thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động này, thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Australia có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và thêm tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương, từ đó góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Một nội dung ý nghĩa khác của chương trình là lễ vinh danh và trao tặng giấy khen của Đại sứ cho 3 tập thể và 44 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cộng đồng cũng như có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. Việc ghi nhận, tôn vinh những đóng góp ấy không chỉ thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mà còn khích lệ tinh thần hướng về cội nguồn, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trong không khí ấm áp của ngày Xuân, nhiều bà con Việt kiều bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. Dù sinh sống xa Tổ quốc nhưng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc luôn hiện hữu trong mỗi người con đất Việt.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Cấn Thanh Thủy – hiện sinh sống tại thủ đô Canberra – cho biết bà rất chờ đón sự kiện Tết Cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức, bởi niềm vui được gặp mặt, giao lưu với bà con kiều bào phần nào giúp bà vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và quê hương. Bà Thủy chia sẻ, tuy xa nhà, xa quê hương nhưng bà luôn nhớ về đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam nồng hậu, nhân nghĩa và cởi mở.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hải – một vị khách tham dự sự kiện - cho biết càng gần đến những ngày Tết, ông càng cảm thấy nhớ không khí Tết ở quê nhà, một không khí mà ông chia sẻ đã “ăn sâu vào tiềm thức, ngấm vào trái tim”. Bước sang năm 2026, từ đất nước Australia xa xôi, ông luôn mong muốn và hy vọng đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đến từ Viện Chính sách Australia – Việt Nam, chị Louisa Walsh bày tỏ ấn tượng trước những nét đẹp văn hóa Việt cùng không gian rực rỡ và không khí đón Tết vui vẻ, thân tình. Chị bày tỏ hy vọng quan hệ Australia - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển bền chặt trên mọi lĩnh vực và mong muốn nhân dân hai nước sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chương trình “Xuân Quê hương” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, không chỉ mang mùa Xuân của đất Mẹ đến với kiều bào xa quê, mà còn góp phần tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó khẳng định rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam vẫn luôn chung một cội nguồn, chung một niềm tin và hướng về tương lai phát triển phồn vinh của đất nước.



Trong bầu không khí đầm ấm, vui tươi chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, bà con cộng đồng người Việt tại Australia và bạn bè quốc tế đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam và đắm mình trong các làn điệu Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là Kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại vào năm 2003. Mọi người cùng nâng ly chúc nhau sức khỏe, chúc một Năm Mới an khang, thịnh vượng, chúc cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, quan hệ hai nước Việt Nam - Australia mãi vững bền và phát triển./.