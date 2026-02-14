Xuân Bính Ngọ 2026: Điểm hẹn thường niên của tình hữu nghị Việt-Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tối 13/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Paris đã tổ chức trọng thể lễ đón Tết cổ truyền dân tộc tại Tòa thị chính, thu hút khoảng 1.000 người tham dự, gồm đại diện chính quyền sở tại, thành viên ngoại giao đoàn, các hội đoàn hữu nghị và hợp tác với Việt Nam cùng đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp nước Pháp.



Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thị trưởng Paris, ông Arnaud Ngatcha bày tỏ vui mừng được đón tiếp cộng đồng người Việt tại Tòa thị chính – biểu tượng cho truyền thống hiếu khách và tầm vóc quốc tế của thủ đô nước Pháp. Ông nhấn mạnh nơi đây không chỉ từng chào đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo và nhân vật quốc tế, mà còn được xem là “ngôi nhà của nhân dân”, nơi diễn ra các sự kiện lớn gắn kết cộng đồng. Theo ông Ngatcha, việc duy trì lễ đón Tết truyền thống Việt Nam tại Tòa thị chính suốt hơn 10 năm qua thể hiện sự coi trọng của thành phố đối với cộng đồng người Việt cũng như mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Pháp và Việt Nam. Tết, với ý nghĩa khởi đầu Năm mới và mùa Xuân – biểu tượng của tái sinh và hy vọng – cũng là dịp để củng cố tinh thần đoàn kết, đối thoại và hợp tác trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Thay mặt chính quyền thành phố, ông Ngatcha gửi lời chúc mừng Năm mới tới toàn thể cộng đồng người Việt, nhấn mạnh năm Bính Ngọ 2026 gợi mở tinh thần năng động, tự do và chuyển động. Ông bày tỏ mong muốn Paris tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong khuôn khổ mạng lưới các thành phố C40 về ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới xây dựng các đô thị bền vững và sáng tạo. Ông Ngatcha cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các cơ chế quốc tế và cộng đồng Pháp ngữ, coi đây là minh chứng cho những giá trị chung về đa dạng văn hóa và ngôn ngữ mà hai bên cùng chia sẻ. Theo ông, cộng đồng người Việt tại Paris không chỉ hội nhập thành công mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa – xã hội của thành phố.

Tiết mục biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Trong không khí ấm áp của buổi lễ, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định không có thời điểm nào ý nghĩa hơn dịp Tết – lễ hội của sum vầy, sẻ chia và tình hữu nghị – để gửi gắm những thông điệp về đoàn kết và hợp tác. Nhắc lại truyền thống từ năm 2014, khi thành phố Paris bắt đầu mở cửa Tòa thị chính cho cộng đồng người Việt tổ chức đón Tết, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh sự kiện đã trở thành điểm hẹn thường niên của tình bạn giữa hai bên. Quan hệ hữu nghị ấy được cụ thể hóa qua các chương trình hợp tác giữa Paris và Hà Nội trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, văn hóa, giáo dục và phát triển bền vững, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối và phát triển quan hệ hai nước trong tương lai.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng khi hai nước tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thông qua các chuyến thăm cấp cao. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Việt Nam và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Paris và Nice đã tạo xung lực mới, thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh năm 2026 là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, được định hướng bởi các quyết sách quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng đất nước phát triển, hiện đại và thịnh vượng trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với Pháp trên cả bình diện song phương và đa phương. Trong bối cảnh Pháp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong năm nay, Việt Nam sẵn sàng phối hợp thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, hướng tới một trật tự thế giới công bằng, bền vững và bao trùm.

Gửi tới cộng đồng người Việt tại Pháp lời chúc Năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu và đóng góp thiết thực của bà con đối với xã hội sở tại cũng như quê hương, nhấn mạnh mỗi người Việt Nam tại Pháp chính là “đại sứ của trái tim”, là nhịp cầu nối kết hai dân tộc.

Buổi lễ tiếp diễn với chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp dàn dựng, gồm những bản nhạc, lời ca và điệu múa ngợi ca vẻ đẹp mùa Xuân và quê hương đất nước. Quan khách và bà con kiều bào còn được thưởng thức các món ăn truyền thống đậm hương vị Tết quê nhà. Trong tiếng nhạc, tiếng cười và những lời chúc tốt đẹp, buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp, sum vầy, để lại ấn tượng sâu sắc về một cộng đồng người Việt đoàn kết, gắn bó và tình hữu nghị Việt – Pháp ngày càng được củng cố, phát triển./.