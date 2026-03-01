Xuân Bính Ngọ 2026: Đậm tình cộng đồng, sâu sắc hợp tác Việt Nam - Indonesia

Quầy phở, món ăn truyền thống Việt Nam được phục vụ tại Tết cộng đồng Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Minh Thái - Phóng viên TTXVN tại Indonesia

Thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào Tết Bính Ngọ. Ảnh: Minh Thái - Phóng viên TTXVN tại Indonesia

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã điểm lại những dấu mốc nổi bật của đất nước trong năm qua cũng như những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam – Indonesia. Đại sứ cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, đưa ra nhiều định hướng chiến lược, tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Nhiều chủ trương lớn về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học – công nghệ, kinh tế nhà nước và xây dựng văn hóa con người Việt Nam đã được ban hành và triển khai.



Đại sứ cũng nhắc lại dấu mốc đặc biệt của năm 2025 khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia vào tháng 3. Đây là bước phát triển quan trọng, thúc đẩy khuôn khổ hợp tác sâu sắc hơn giữa hai nước, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia (1955–2025).



Cùng với nền tảng chính trị, an ninh và quốc phòng được củng cố, hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, lượng khách du lịch và thăm thân gia tăng. Các điểm đến của Việt Nam như Sa Pa, Hạ Long, Hà Nội, Ninh Bình, Đà Lạt, Đà Nẵng hay Hội An, cũng như ẩm thực và văn hóa bản địa đặc sắc, được khách du lịch Indonesia đánh giá cao.



Năm 2025 cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong kết nối hàng không khi các hãng Vietjet và Vietnam Airlines mở rộng hoạt động. Tháng 11/2025, Vietnam Airlines khai trương đường bay Hà Nội – Jakarta. Bên cạnh đó, hình ảnh taxi điện VinFast hoạt động trên nhiều tuyến phố Jakarta và khu vực lân cận được xem là minh chứng cho năng lực và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.



Nhân dịp này, Đại sứ Tạ Văn Thông đã trao giấy khen tặng những cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trong năm 2025.



Sự kiện Tết Cộng đồng diễn ra trong không khí đầm ấm, rộn ràng với các tiết mục nghệ thuật truyền thống do cán bộ và cộng đồng người Việt biểu diễn. Các đại biểu và khách mời quốc tế cùng nâng ly chúc mừng năm mới và thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, giò, chả, nem rán, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam tại Indonesia./.