Xuân Bính Ngọ 2026: Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hân hoan đón Tết

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, không gian sự kiện này được trang trí đậm nét truyền thống với cành đào, cành mai, câu đối đỏ, mâm ngũ quả cùng các khu vực thư pháp, chụp ảnh áo dài và gian hàng ẩm thực mang hương vị Tết quê hương, qua đó tạo không khí ấm cúng, gắn kết cộng đồng.

Một tiết mục văn nghệ do con em người Việt tại Hungary biểu diễn tại chương trình Tết cộng đồng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái nhấn mạnh Tết Nguyên đán là dịp lễ truyền thống thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, biểu tượng của sự đoàn viên, gắn kết và khởi đầu mới, đồng thời là dịp để cộng đồng người Việt xa quê hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố tinh thần đoàn kết. Đại sứ bày tỏ xúc động trước không khí đầm ấm của Tết Cộng đồng, coi đây là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt nơi xa xứ.

Nhìn lại năm 2025, Đại sứ Bùi Lê Thái cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và trong nước đối mặt với không ít khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đạt mức tăng trưởng cao trên 8%, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, qua đó nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Đại sứ nhấn mạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, trong đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm cộng đồng tại Hungary, những người luôn nỗ lực hội nhập, đóng góp cho xã hội sở tại và hướng về quê hương thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào trong nước.

Năm 2025 cũng ghi nhận những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary, với tin cậy chính trị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao hai nước, trong đó có chuyến thăm Hungary của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Bước sang năm 2026, Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại cũng như cho việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đại sứ đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.

Trong không khí phấn khởi đón xuân mới, các đại biểu và bà con đã cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mừng xuân do cộng đồng người Việt tại Hungary dàn dựng và biểu diễn, xem các tư liệu tổng kết hoạt động cộng đồng và thiện nguyện trong năm qua, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Hungary./.