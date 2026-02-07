Xuân Bính Ngọ 2026: Chung một mái nhà Việt tại Ấn Độ

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Trung -P/v TTXVN tại Ấn Độ

Trong phát biểu chào mừng, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã bày tỏ vui mừng trước sự tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Đại sứ nhấn mạnh sự hiện diện của nhiều thế hệ kiều bào, đặc biệt là lực lượng trẻ, đã tạo nên không khí Tết đầm ấm, gắn kết và lan tỏa tinh thần “Xuân Quê hương” trên đất bạn Ấn Độ. Nhân dịp Năm mới Bính Ngọ 2026, Đại sứ gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể bà con, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là nguồn lực quan trọng và cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ.



Điểm lại tình hình trong nước, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên 8%, đạt 514 tỷ USD; kim ngạch thương mại tăng hơn 18%, đạt 920 tỷ USD. Cùng với đó, các chính sách xã hội cũng rất được coi trọng. Chỉ số hạnh phúc toàn cầu của Việt Nam liên tục tăng mạnh, hiện xếp thứ 46/143 quốc gia. Chính phủ cũng đã miễn toàn bộ học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập từ cấp mầm non đến hết trung học phổ thông. Đặc biệt, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) vừa được tổ chức rất thành công, thể hiện quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, năm 2025 cũng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển thực chất, thể hiện qua tăng trưởng thương mại song phương đạt mức kỷ lục khoảng 16,5 tỷ USD, kết nối hàng không giữa hai nước tiếp tục được mở rộng, với gần 90 chuyến bay mỗi tuần. Đặc biệt, số lượt khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam trong năm qua ước đạt gần 750.000, tăng gần 50% so với năm 2024. Hợp tác đầu tư sôi động hơn, đặc biệt là đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Ấn Độ.



Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Ấn Độ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy quan hệ song phương, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh. Bước sang năm Bính Ngọ 2026 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Đại sứ bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt tại Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp tích cực cho quê hương và tình hữu nghị hai nước.

Bà Nguyễn Huỳnh Khánh Linh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ấn Độ, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Trung - P/v TTXVN tại Ấn Độ

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Huỳnh Khánh Linh - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ấn Độ - đã điểm lại những dấu ấn nổi bật trong năm qua, nêu bật sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ cũng như vai trò ngày càng lớn của cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Bà đặc biệt nhấn mạnh việc Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ chính thức được thành lập, quy tụ gần 400 trí thức trẻ, góp phần tạo sức sống mới cho cộng đồng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại các cơ sở đào tạo hàng đầu của Ấn Độ. Trong không khí đón Xuân Bính Ngọ, bà Khánh Linh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể kiều bào, kêu gọi cộng đồng tiếp tục đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại và phát huy vai trò “đại sứ nhân dân” vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Thay mặt các tăng, ni sinh đang tu học tại Ấn Độ, thầy Thích Hạnh Chánh cảm ơn Đại sứ quán đã tạo điều kiện để tăng, ni sinh và kiều bào được sum họp, đón Tết xa quê. Thầy chia sẻ những lời dạy của Đức Phật về giáo lý vô thường, nhấn mạnh khả năng tự chuyển hóa, làm mới bản thân và giữ gìn những giá trị tốt đẹp, khẳng định dù xa quê hương, người Việt vẫn luôn gắn kết bằng tình cảm gia đình và cội nguồn dân tộc. Thầy chúc toàn thể đại biểu và bà con năm mới an lạc, hạnh phúc, các quốc gia hòa bình, phát triển.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh cùng cán bộ, kiều bào. Ảnh: Quang Trung - P/v TTXVN tại Ấn Độ

Chương trình Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026 thêm rộn ràng với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do cán bộ, phu nhân, các em nhỏ và du học sinh biểu diễn. Điểm nhấn đặc biệt là màn pháo hoa chào đón Tết Nguyên Đán giữa bầu trời New Delhi, mang lại nhiều xúc cảm cho những người tham dự. Kết thúc chương trình, bà con và quan khách cùng thưởng thức những món ăn truyền thống đậm hương vị Tết Việt như phở gà, nem rán, bánh chưng, dưa hành… cả mặn và chay.



Chương trình Xuân Quê hương - Bính Ngọ 2026 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, đoàn kết và thân thiện trong lòng bạn bè quốc tế./.