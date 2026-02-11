Tin tức
Xuân Bính Ngọ 2026: Ấm áp và giàu cảm xúc trong Tết cộng đồng đầu tiên ở Nice (Pháp)
Chương trình được tổ chức công phu, bài bản với nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm và tương tác. Những người tham dự có dịp trực tiếp gói bánh chưng, tìm hiểu phong tục Tết cổ truyền, tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp..., đồng thời thưởng thức những món ăn ngày Tết đậm đà hương vị quê nhà.
Không khí lễ hội thêm rộn ràng với chương trình văn nghệ gồm các tiết mục múa, hát truyền thống được dàn dựng công phu, phản ánh nét đặc sắc văn hóa của nhiều vùng miền Việt Nam. Những làn điệu dân ca, điệu múa quen thuộc vang lên giữa tiếng cười và sự sẻ chia, góp phần tạo nên một không gian Tết vừa trang trọng, vừa gần gũi.
Sự kiện vinh dự đón tiếp bà Stéphanie DO - người gốc châu Á đầu tiên được bầu vào Hạ viện Pháp, cùng Lãnh sự danh dự Việt Nam Nguyễn Công Tốt, lãnh đạo thành phố và đại diện nhiều hội đoàn tại Nice cũng như các địa phương lân cận. Sự hiện diện của các đại biểu cho thấy sự quan tâm của chính quyền sở tại đối với cộng đồng người Việt và các hoạt động giao lưu văn hóa tại địa phương.
Không chỉ là hoạt động vui Xuân, Tết Việt Nice 2026 đã trở thành dịp gặp gỡ, kết nối cộng đồng, nơi các thế hệ người Việt cùng sẻ chia tình cảm, hướng về quê hương đất nước. Sự kiện góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh một cộng đồng người Việt thân thiện, đoàn kết, giàu bản sắc và hội nhập tích cực vào xã hội sở tại./.