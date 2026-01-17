Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân tại xã biên giới

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hơn 50 phần quà, trị giá hơn 40 triệu đồng cho bà con nhân dân trên địa bàn biên giới là các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới trên địa bàn quản lý. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tá Hoàng Như Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu chia sẻ: Chương trình là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng cũng như các mạnh thường quân trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống bà con nhân dân trên khu vực biên giới, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới của Tổ quốc.

Thời gian qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Để nhân dân được vui Xuân đón Tết an toàn, ấm áp, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn quản lý. Qua đó giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, ký cam kết không tham gia hoặc tiếp tay với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, vận chuyển ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, cùng với Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đón một mùa xuân vui tươi, an toàn, ấm áp.

Song song đó, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu còn tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chương trình, mô hình, các hoạt động an sinh xã hội giúp dân ngày càng lan tỏa sâu rộng, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn trên biên giới, từ người già, phụ nữ đến trẻ em vùng biên như: Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng, Biên cương đêm hội trăng rằm, Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản, Hũ gạo tình thương, Mỗi tuần một địa chỉ…



Những món quà, việc làm tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng tấm lòng, tình cảm, sự tri ân, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các tổ chức chính trị xã hội, với mong muốn bà con có một cái Tết đủ đầy, đầm ấm hơn. Bên cạnh đó, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong lòng nhân dân, bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh./.