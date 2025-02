Xuân Ất Tỵ 2025: Tết Quê hương trong trái tim bà con kiều bào Australia

Tiết mục đàn tranh của một em nhỏ tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, đã thành truyền thống từ nhiều năm nay, mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhóm xã hội-từ thiện "New Sunlight for Children" (Tia nắng mới cho em) ở thành phố Sydney của Australia lại rộn ràng gặp mặt, trao nhau những lời chúc tốt đẹp đầu Năm mới, và trên tất cả là cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, cội nguồn Việt giữa cuộc sống tất bật nơi xứ người để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và lưu truyền cho thế hệ con cháu mai sau - những người sinh ra và lớn lên tại quốc gia châu Đại Dương này.

Dịp Xuân Ất Tỵ 2025, sự kiện thường niên này được tổ chức ngày 1/2 (mùng 4 Tết), thu hút đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại thành phố Sydney cùng nhiều gia đình và bạn bè sở tại tham dự. Một số không gian đặc sắc Tết xưa của người Việt đã được tái hiện với những cây quất, cành đào, hoa mai, các gánh hàng hoa, bánh chưng, bánh tét, mứt Tết, câu đối… Những món ăn đậm chất Việt đã khơi dậy trong lòng những người con xa xứ nỗi nhớ mâm cơm gia đình đậm đà vị quê hương.

Thướt tha trong tà áo dài truyền thống, cô Lê Diệu Huyền - một Việt kiều đã sinh sống tại Australia gần 10 năm - không giấu sự xúc động khi chia sẻ với phóng viên TTXVN rằng trong tâm thức của cô, Tết đã trở thành một điều thiêng liêng, biểu trưng cho văn hóa Việt, là cơ hội để cô dạy cho con cháu hiểu sâu sắc hơn về truyền thống tốt đẹp của quê hương, về các nghi lễ trong gia đình và để cộng đồng người Việt xa xứ xích lại gần nhau.

Những ngày Tết Nguyên đán ở Australia, bà con kiều bào vẫn phải đi làm, đi học. Thế nhưng với họ, Tết quê hương luôn đặc biệt, khơi dậy trong họ những cảm xúc vốn được cất giữ trong sâu thẳm trái tim giữa bộn bề công việc thường ngày. Những người con xa quê dù ở nơi đâu cũng đều hướng về Tổ quốc, gia đình và người thân, mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho đất nước.

Chị Nguyễn Thu Thủy, một thành viên của nhóm “New Sunlight for Children”, chia sẻ dù quanh năm bận rộn công việc, nhưng chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị một cái Tết trọn vẹn bởi Tết cổ truyền dân tộc là dịp rất đặc biệt, rất nhân văn, quý giá, là cơ hội để chị giúp các con mình hiểu được ngày Tết có ý nghĩa như thế nào. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những dịp để các thành viên của nhóm “New Sunlight for Children” chung sức hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam thông qua các hoạt động thiện nguyện đầu năm.

Trong không khí “Tết đoàn viên”, nhóm “New Sunlight for Children” đã tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ tươi vui, sôi động với những lời ca, tiếng hát ca ngợi đất nước, các tiết mục văn nghệ bằng tiếng Việt của những em nhỏ dù sinh ra ở Australia những vẫn luôn được bố mẹ, ông bà giáo dục ý thức hướng về cội nguồn. Những lời ca, tiếng hát khiến bà con Việt kiều không khỏi xúc động, đắm mình trong không khí rộn ràng của mùa Xuân đang đến với quê hương. Tiết mục đánh trống của các em nhỏ người Việt mang lại không khí rộn rã, hào hùng của dân tộc qua các bài hát “Ngày Tết quê em” và “Dòng máu lạc hồng”.

Sau tiết mục văn nghệ, các em nhỏ được các ông bà mừng tuổi đầu Năm Mới với lời chúc hay ăn chóng lớn, chăm ngoan học giỏi. Đây là một nét văn hóa đẹp và không thể thiếu trong Tết cổ truyền của người Việt Nam để các em nhỏ thêm gần gũi với “dải đất hình chữ S”. Ánh mắt lấp lánh hân hoan, cháu Phan Quỳnh Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được dành thời gian cùng ba mẹ và các bạn đắm chìm trong không gian Tết Việt, được ông bà, bố mẹ kể cho phong tục Tết cổ truyền để hiểu hơn về đất nước quê hương, đồng thời bày tỏ mong ước sang năm sẽ được bố mẹ cho về Việt Nam ăn Tết.

Điều đáng nói là những buổi gặp mặt đầu Xuân của nhóm "New Sunlight for Children" không chỉ dừng lại ở việc thắt chặt tình đồng hương, lưu giữ nét đẹp văn hóa mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp.

Anh Bùi Dương Hiền – một trong những thành viên sáng lập và hiện là Phó Chủ tịch phụ trách phát triển nhóm “New Sunlight for Children” - vui mừng cho biết được thành lập từ tháng 4/2015, “New Sunlight for Children” là một nhóm xã hội và từ thiện, là nơi gặp gỡ của những người con đất Việt có chung niềm đam mê giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam có cơ hội được học tập để có tương lai tốt đẹp hơn.

Với số lượng thành viên hiện lên đến 400 người, trong 10 năm qua, thông qua nhiều hoạt động như làm lịch, làm bao lì xì, túi giấy đựng quà, tổ chức các chương trình đi bộ, đạp xe, chương trình vui Tết và đặc biệt là gói bánh chưng mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhóm "New Sunlight for Children" đã gây quỹ được hơn 92.000 AUD, trao hơn 500 suất hỗ trợ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để các em được tiếp tục đến trường.

Bên cạnh đó, trong 10 năm qua, nhóm còn liên kết với Blue Dragon Children’s Foundation (Tổ chức trẻ em Rồng Xanh) – một tổ chức từ thiện phi chính phủ của Australia hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002 nhằm hỗ trợ trẻ em tàn tật, trẻ em đường phố và nạn nhân của nạn buôn người – và đóng góp cho tổ chức này hơn 90.000 AUD.

Trong khi đó, chia sẻ về các kế hoạch cũng như dự định trong tương lai của nhóm, anh Hồ Minh Giang, cũng là một trong trong những thành viên sáng lập và hiện là Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ đối ngoại và truyền thông của "New Sunlight for Children", cho biết nhóm mong muốn được kết nối với nhiều tổ chức khác để cùng nhau giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hóa Việt, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động thường niên, bao gồm các hoạt động gây quỹ trực tiếp và các hoạt động kết hợp với các tổ chức từ thiện khác để hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Anh Giang bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các hoạt động hỗ trợ của nhóm "New Sunlight for Children" dành cho các em học sinh nghèo sẽ được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành của Việt Nam./.