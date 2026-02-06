Xuân ấm nơi biên giới biển

Chương trình là sự tiếp nối đạo lý truyền thống "Tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam, với các hoạt động thiết thực, là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thành phố, các ngành, đơn vị, chính quyền địa phương với nhân dân nơi biên giới, hải đảo - những người đã luôn thương yêu, đùm bọc, kề vai, sát cánh với Bộ đội Biên phòng thành phố trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên trao quà cho các gia đình chính sách, khó khăn. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Đây còn là hoạt động nhằm quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hải Phòng về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết.



Đại tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng khẳng định, chương trình là một trong những hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thành phố chung tay vì một mùa Xuân no ấm, một cái Tết sum vầy cho nhân dân nơi biên giới biển, đảo. Trong chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi truyền thống ở địa phương, gói bánh chưng; thăm hỏi, tặng quà các hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, học sinh tiêu biểu trong chương trình "Nâng bước em tới trường"; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được tổ chức trên địa bàn khu vực biên giới biển.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Từ năm 2016 đến nay, chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động đã hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách, trao hàng trăm nghìn suất học bổng cho học sinh vùng biên, xây dựng hàng trăm căn nhà "Mái ấm biên cương", tạo sinh kế bền vững thông qua các chương trình an sinh xã hội như trao bò giống, con giống, xây dựng công trình dân sinh góp phần thiết thực củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới. Đây không chỉ là những con số, mà là niềm tin, sự gắn bó máu thịt, là hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội Biên phòng trong thời kỳ mới.



Năm nay, Chương trình tiếp tục được tổ chức đồng loạt trên toàn tuyến biên giới. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên cả nước dự kiến trao tặng quà cho nhân dân các dân tộc nơi biên giới, gia đình chính sách, khó khăn, hộ nghèo, người neo đơn không nơi nương tựa, học sinh nghèo và học sinh trong chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng"... tổng trị giá trên 32 tỷ đồng.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện cũng mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.



Nhân dịp này, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị của thành phố trao tặng 160 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường"; tổ chức Gian hàng 0 đồng và các trò chơi dân gian phục vụ nhân dân./.