Xu hướng du lịch hè dịch chuyển về những địa điểm quen thuộc, di chuyển thuận tiện

Du lịch biển luôn được du khách lựa chọn hàng đầu trong mùa hè này. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Tại phường Mũi Né, du lịch sôi động, nhộn nhịp từ giữa tháng 5/2026 với đa số khách là các gia đình, doanh nghiệp và trường học đồng loạt lựa chọn biển để nghỉ dưỡng, tổ chức teambuilding và các hoạt động trải nghiệm hè. Trên các bãi biển, du khách tham gia nhiều hoạt động thể thao, vui chơi tập thể, góp phần tạo nên bức tranh du lịch sôi động trong mùa cao điểm.

Chị Nguyễn Kiều Trang, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong kỳ nghỉ hè, đi biển luôn là ưu tiên hàng đầu của gia đình, mọi người thoải mái vui chơi, tham gia các trò vận động trên biển. Mọi người như được "sạc đầy" năng lượng để tiếp tục công việc.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, xu hướng du lịch biển tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong mùa hè năm nay. Đáng chú ý, xu hướng du lịch đang dịch chuyển về những địa điểm quen thuộc, thuận tiện trong di chuyển, giúp tối ưu thời gian nghỉ dưỡng và tiết kiệm chi phí. Và xu hướng này được dự báo kéo dài đến kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới. Với lợi thế chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 - 3 giờ di chuyển, Mũi Né tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch hè. Nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển ghi nhận công suất phòng đạt từ 60- 70%, dịp cuối tuần đạt gần 100%. Một số cơ sở lưu trú đã được đặt phòng kín lịch đến hết tháng 8.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Quản lý Ca Ty Muine resort, phường Mũi Né chia sẻ: Từ giữa tháng 5/2026, hoạt động du lịch đã bắt đầu sôi động và lượng đặt chỗ kéo dài đến hết 31/8 và dịp lễ 2/9. Không chỉ các ngày cuối tuần mà các ngày trong tuần lượng khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng cũng đông. Ngoài khách lẻ, gia đình, nhóm nhỏ thì mùa hè năm nay Mũi Né đón rất đông lượng khách đi theo tour đoàn, công ty.

Đoạn kè sắc màu ở Công viên bãi Đá Ông Địa, phường Phú Thủy (tỉnh lâm Đồng) đang là điểm đến mới, thu hút du khách. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, nhiều doanh nghiệp đã chủ động làm mới sản phẩm, triển khai các chương trình kích cầu và ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh các hoạt động nghỉ dưỡng truyền thống, nhiều sản phẩm trải nghiệm như chèo SUP, lướt ván diều, lướt ván buồm, cano, lặn ngắm sinh vật biển, khám phá đảo… được đưa vào khai thác, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Công tác bảo đảm an toàn cho du khách cũng được địa phương và doanh nghiệp chú trọng. Lực lượng cứu hộ thường xuyên túc trực tại các bãi tắm, tăng cường cảnh báo khu vực nguy hiểm, hướng dẫn du khách tắm biển đúng phạm vi quy định nhằm hạn chế rủi ro trong mùa cao điểm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt gần 12 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế khoảng 825.000 lượt, tăng 18,6%.

Các hoạt động trải nghiệm, team building bãi biển là điểm cộng hút khách đến với vùng biển Lâm Đồng trong mùa hè này. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, hoàn thành sớm chỉ tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Địa phương ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh; tăng cường xúc tiến, quảng bá trên các nền tảng số, mở rộng thị trường khách quốc tế trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc và thị trường Halal. Tỉnh đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, triển khai các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch xanh, du lịch nông nghiệp công nghệ cao…./.