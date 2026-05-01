Xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh đoạt “cú ăn 3” Cúp Truyền hình

Ban tổ chức trao giải áo trắng – vận động viên trẻ xuất sắc cho hai tay đua Trần Trọng Phúc (hạng Nhất, Võ Đắc Đồng Nai) và Trần Công Mẫn. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Khép lại hành trình xuyên Việt của cuộc đua năm nay, gồm 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, đội đua Thành phố Hồ Chí Minh đã giành thành tích ấn tượng, chiến thắng ở 3 danh hiệu danh giá nhất là Áo vàng chung cuộc, Áo đỏ (vua leo núi) và vô địch đồng đội.



Trên bảng tổng sắp cá nhân, ngoại binh Yarash Uladzislau (Thành phố Hồ Chí Minh New Group) xuất sắc giành Áo vàng chung cuộc. Với phong độ ổn định và chiến thuật hợp lý, cùng sự hỗ trợ rất chặt của đồng đội, tay đua 21 tuổi người Belarrus Yarash Uladzislau đã vươn lên dẫn đầu từ chặng 10 vượt 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân một cách ngoạn mục, từ đó giữ vững Áo vàng cho đến ngày về đích cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Đây được đánh giá là chiến tích đặc biệt khi phải chờ đợi suốt 3 năm, xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh mới trở lại vị trí cao nhất. Một tay đua khác của Thành phố Hồ Chí Minh là Mugisha Moise giành Áo đỏ - dành cho tay đua có thành tích leo đèo tốt nhất ở cuộc đua năm nay. Phong độ tốt và ổn định trong cả hành trình của các tay đua giúp đội Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải Nhất đồng đội, xếp trên Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Đắc Đồng Nai.



Các giải thưởng còn lại gồm: Danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc của đội Quân khu 7, Áo trắng dành cho vận động viên trẻ xuất sắc thuộc về Trần Trọng Phúc của đội Võ Đắc Đồng Nai; Christoph Janssen của đội Đồng Tháp 1 đoạt giải ấn tượng và đội Hà Nội được trao giải Phong cách.



Theo ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, giải đua xe đạp Cúp HTV năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín khi quy tụ số lượng vận động viên quốc tế chất lượng cao và đông nhất từ trước đến nay. Các tay đua Việt Nam cũng thi đấu bản lĩnh, giành nhiều kết quả ấn tượng, cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, khả năng hội nhập ngày càng sâu rộng của xe đạp Việt Nam cũng như triển vọng phát triển của bộ môn trong thời gian tới.