Xây trận địa hậu cần vững chắc nơi biên cương

Mô hình trồng rau để chủ động nguồn thực phẩm sạch của Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Đồn Biên phòng Ia Lốp (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ hơn 15km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Địa bàn đóng quân biệt lập, cách xa chợ dân sinh, đất đai cằn cỗi và luôn đối mặt với cái nóng thường xuyên vượt ngưỡng 40°C vào mùa khô, Ban Chỉ huy đồn đã chủ động hóa giải bài toán thực phẩm tươi sống bằng Mô hình Vườn - Ao - Chuồng (VAC) khép kín.



Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp chia sẻ, do đóng quân khá xa khu dân cư nên nguồn cung thực phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, đơn vị phải chủ động tăng gia sản xuất tại chỗ. Nhờ vậy, tỷ lệ quân số khỏe hằng năm luôn đạt từ 98% trở lên, đơn vị không có ốm đau bệnh tật và ngăn ngừa được dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào.



Nhận thức rõ việc tăng gia nhỏ lẻ, tự phát không thể chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết, Ban Chỉ huy đồn đã thay đổi chiến lược bằng cách quy hoạch đồng bộ khuôn viên doanh trại thành các phân khu tăng gia chuyên canh. Từ khâu chọn giống chịu nhiệt đến quy trình chăm sóc đều được tối ưu theo tính tuần hoàn và bổ trợ lẫn nhau để thích ứng tốt nhất với thổ nhưỡng cằn cỗi nơi đây. Cụ thể, hệ thống ao cá đóng vai trò điều hòa khí hậu, cung cấp nước tưới giàu dinh dưỡng cho khu vườn chuyên canh gieo trồng luân phiên quanh năm; khu chuồng trại chăn nuôi tập trung cung cấp nguồn phân bón hữu cơ được xử lý đảm bảo an toàn sinh học.



Thiếu úy Nguyễn Quốc Toàn, Đội trưởng Đội Tham mưu - Hành chính, Đồn Biên phòng Ia Lốp, cho biết hiện tại vườn rau của đơn vị đang duy trì hơn 30 loại rau củ quả và nuôi hàng trăm con lợn, gà các loại. Trung bình mỗi tháng, đơn vị nhập vào bếp ăn từ 200 đến 250 kg rau sạch và hơn 150 kg thịt, cá, nhờ đó chất lượng bữa ăn của bộ đội được cải thiện rõ rệt.



Để thích ứng với giá cả thị trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, đơn vị đã tận dụng triệt để nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có trên địa bàn để tự phối trộn thức ăn hữu cơ cho gia súc, gia cầm. Chiến sĩ Rơ Châm Luyện chia sẻ, nguồn thức ăn cho vật nuôi chủ yếu được các chiến sĩ tự kiếm về nấu. Thức ăn cơ bản của đàn lợn, gà, bò là thân cây chuối được băm nhỏ trộn với bắp sấy và rau xanh nấu chín.



Trái ngược với cái nóng của xã Ia Lốp, Đồn Biên phòng Ia Nan (xã Ia Nan) lại phải đối mặt với hiện tượng khô hanh, khan hiếm nước và sương muối bao phủ về đêm trong mùa lạnh. Để duy trì tiêu chuẩn “bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tự giác triển khai mô hình tăng gia sản xuất khoa học sau giờ huấn luyện.



Theo Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, giải pháp đặc thù để bảo vệ cây trồng trước sương muối là bố trí chiến sĩ dậy sớm tưới nước rửa sương cho từng luống cải bắp, súp lơ. Nhờ sự tỉ mỉ này, đơn vị đã cung cấp 700 kg rau xanh, gần 500 kg thịt, cá các loại cho bếp ăn. Đồn hiện duy trì ổn định đàn lợn từ 70 - 80 con, 200 con gia cầm và 3 ao cá được quy hoạch bài bản. Song song với tự chủ thực phẩm, công tác quân y cũng được đảm bảo tốt. Thời gian qua, đơn vị đã khám, điều trị tại chỗ cho 106 lượt cán bộ, chiến sĩ và chuyển tuyến an toàn 3 trường hợp, giữ vững quân số khỏe mạnh ổn định ở mức trên 98%.



Sự chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong nhiệm vụ đảm bảo hậu cần của các đồn biên phòng tại Gia Lai đã minh chứng cho tinh thần vượt khó của người lính quân hàm xanh. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt, ổn định hậu cần chính là nền tảng vững chắc giúp cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.