Xây "lá chắn mềm" bảo vệ cộng đồng trước hiểm họa ma túy

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Việc phòng, chống ma túy được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở nhằm tạo "lá chắn mềm", tạo nền tảng xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên với phương châm lấy phòng ngừa làm gốc, đấu tranh làm trọng tâm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Từng bước xây dựng địa bàn không ma túy



Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hoằng Sơn có hơn 27.000 nhân khẩu, địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Công an xã Hoằng Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng mô hình "Xã không ma túy"; phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng thôn và các tổ chức đoàn thể, bảo đảm mọi nhiệm vụ đều có đơn vị phụ trách và chịu trách nhiệm đến cùng. Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; phổ biến tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên. Các kênh tiếp nhận thông tin như "Đường dây nóng", "Hòm thư tố giác tội phạm" và tiện ích phản ánh trên ứng dụng VNeID đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.



Công an xã tham mưu thành lập 13 tổ công tác với 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 84 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng loạt rà soát tại 28 thôn để quản lý chặt chẽ địa bàn. Đơn vị chức năng đã tổ chức test nhanh ma túy với 302 trường hợp có nguy cơ. Tại địa bàn có 7 trường hợp liên quan đến ma túy, gồm 5 người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone và 2 người thuộc diện quản lý sau cai; quản lý 32 đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy và 14 trường hợp có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy với 100% hộ gia đình ký cam kết không tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay Hoằng Sơn không có tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy, không phát sinh tụ điểm, đường dây hay ổ nhóm tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ở đây không xảy ra vụ án, vụ việc nào liên quan đến ma túy.



Trung tá Lê Văn Quý, Trưởng Công an xã Hoằng Sơn nêu rõ, đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ lâu dài, cần sự chung tay của toàn xã hội. Xây dựng địa bàn không ma túy phải được thực hiện kiên trì, liên tục từ từng khu dân cư, từng hộ gia đình; khi người dân tích cực phối hợp phát hiện, tố giác tội phạm thì sẽ tạo nên "lá chắn" vững chắc nhất ngăn tệ nạn ma túy xâm nhập cộng đồng.



Công an phường Đông Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy; tuyên truyền, cảnh báo về các loại ma túy mới và phương thức lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp rà soát địa bàn, quản lý cư trú, tuần tra vũ trang, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Đơn vị đang quản lý, giáo dục 24 người nghiện và 16 người sau cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, ký cam kết không tái nghiện. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng phạm tội về ma túy, gồm 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.



Còn tại xã Thạch Lập, công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, qua kiểm tra định kỳ, Công an xã phát hiện trường hợp T.H.T dương tính với Methamphetamine. Sau quá trình kiên trì vận động, phối hợp cùng gia đình, ngày 24/6/2026, Công an xã đã đưa trường hợp này đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa. Việc vận động thành công người nghiện tự nguyện điều trị giúp họ có cơ hội phục hồi sức khỏe, ổn định cuộc sống, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội từ ma túy.



Thực tiễn từ Hoằng Sơn, Đông Sơn và Thạch Lập cho thấy, xây dựng địa bàn không ma túy chỉ đạt hiệu quả khi công tác phòng ngừa được triển khai thường xuyên, việc quản lý đối tượng được thực hiện chặt chẽ, đấu tranh với tội phạm quyết liệt và người dân thực sự trở thành chủ thể tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các xã, phường không ma túy.



Xây "lá chắn mềm" từ cộng đồng



Nếu đấu tranh, trấn áp là "mũi nhọn" thì tuyên truyền chính là giải pháp mang tính bền vững trong phòng, chống ma túy. Nhận thức rõ điều đó, Công an tỉnh Thanh Hóa không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân, nhất là thanh, thiếu niên.



Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua video ngắn, infographic, ứng dụng AI, mô hình "Rung chuông vàng", "Trường học không ma túy", tài liệu tích hợp mã QR..., thông tin được truyền tải trực quan, sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của giới trẻ. Công tác tuyên truyền cũng được mở rộng trên không gian mạng, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín, doanh nghiệp và cá nhân có sức ảnh hưởng trong lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến từng khu dân cư.



Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 2.228 buổi tuyên truyền; kẻ, vẽ, treo 1.511 băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực công cộng; công khai đường dây nóng tiếp nhận tin báo của người dân. Hơn 2.000 lượt phát sóng nội dung tuyên truyền trên truyền hình, phát thanh, bảng điện tử và màn hình LED vào các khung giờ cố định hằng ngày đã góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, nói không với ma túy trong cộng đồng.



Đặc biệt, trước sự xuất hiện ngày càng tinh vi của các loại ma túy mới ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử..., trường học được xác định là địa bàn trọng điểm để xây dựng "lá chắn" bảo vệ thế hệ trẻ. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định của pháp luật mà còn trang bị kỹ năng nhận diện, kỹ năng tự bảo vệ và khả năng từ chối trước những lời dụ dỗ của các đối tượng phạm tội.



Theo Đại tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, bảo vệ học sinh, sinh viên trước hiểm họa ma túy là bảo vệ tương lai của đất nước, đây là trách nhiệm của toàn xã hội. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với ngành giáo dục và Công an 166 xã, phường tổ chức tuyên truyền thường xuyên tại các cơ sở giáo dục bằng nhiều hình thức trực quan, sân khấu hóa, kết hợp hình ảnh, video và các tình huống thực tế. Trong 6 tháng qua, Công an đã tổ chức 808 buổi tuyên truyền tại các trường học ở tỉnh.



Công tác phòng, chống ma túy chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, giữa vai trò nòng cốt của lực lượng Công an với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân. Khi mỗi khu dân cư trở thành một "pháo đài" phòng, chống ma túy; mỗi gia đình là điểm tựa trong quản lý, giáo dục con em; mỗi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để nói không với ma túy, thì "lá chắn mềm" từ cộng đồng sẽ ngày càng được củng cố vững chắc./.