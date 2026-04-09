Xây nhà cho người khó khăn, gia đình chính sách ở miền núi tỉnh Thái Nguyên

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trạo kinh phí hỗ trợ triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên khẳng định: Bộ Công an sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Nguyên trong quá trình triển khai chương trình; huy động tối đa lực lượng, nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an nhân dân đối với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nguồn lực hỗ trợ góp phần quan trọng giúp tỉnh Thái Nguyên từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác hỗ trợ nhà ở cho người dân. Đến ngày 26/8/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 6.953 hộ dân thuộc diện được phê duyệt xây dựng, sửa chữa nhà ở sau khi hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an, trong năm qua tỉnh đã triển khai Đề án xây dựng 1.000 căn nhà ở cho người dân thuộc diện khó khăn về nhà ở. Tính đến mốc thời gian 31/8/2025 (giai đoạn 1 của Đề án), lực lượng chức năng đã hoàn thành và bàn giao 440 căn nhà cho các hộ dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trạo kinh phí hỗ trợ triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho trường Tiểu học Đồng Tâm. Ảnh: TTXVN phát

Để đạt được kết quả trên, lực lượng Công an đã huy động hơn 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ với trên 3.000 ngày công; Bộ Công an điều động thêm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia hỗ trợ. Bước vào giai đoạn 2, Bộ Công an tiếp tục triển khai xây dựng 560 căn nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho các hộ dân trước ngày 2/9/2026./.