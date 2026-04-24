Xây dựng xã hội học tập: Đầu tư cho tương lai, gieo mầm phát triển lâu dài

Để khuyến khích con, cháu, học sinh có thành tích học tập tốt, các cháu gia đình khó khăn vươn lên trong học tập, dòng họ Nguyễn Đức (tổ dân phố Giáp Nhì, phường Đồng Văn) có nhiều hoạt động động viên, khen thưởng kịp thời. Ông Nguyễn Đức Huy, thành viên Ban Chấp hành dòng họ Nguyễn Đức cho biết, vào dịp 2/9 hằng năm, hội đồng họ tộc có tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích trong năm học. Mức khen thưởng được áp dụng từ các giải của trường, tỉnh và đỗ đại học… Bình quân hằng năm số tiền chi thưởng của dòng họ hơn 100 triệu đồng. Dòng họ Nguyễn Đức luôn tự hào khi có các cháu đỗ đạt cao; đến nay đã 5 người đạt học vị Tiến sĩ và hàng chục người đạt học vị thạc sĩ, cử nhân.



Việc xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng cũng nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND phường Đồng Văn, ngành Giáo dục và Đào tạo. Theo ông Bùi Quốc Hương, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học tổ dân phố Vũ Xá (phường Đồng Văn), trên địa bàn tổ dân phố hiện có 367 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 9 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, trên 170 công dân được công nhận “Công dân học tập” (trong đó nhóm nông dân nông thôn 70 người, nhóm công nhân lao động tiểu thủ công nghiệp 100 người). Thời gian qua, tổ dân phố đã huy động được gần 112 triệu đồng khen thưởng cho hơn 700 lượt học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động học tập. Các dòng họ đã khen thưởng cho trên 500 lượt học sinh với kinh phí trung bình 70 triệu đồng/dòng họ. Nhờ thực hiện xã hội hóa, Chi hội đã xây dựng được 2 tủ sách với trên 1.000 đầu sách phục vụ nhu cầu đọc cho người dân.



Tại xã Kim Sơn, họ Vũ là dòng họ học tập tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài. Dòng họ luôn chú trọng kiện toàn Ban Khuyến học, lựa chọn người tâm huyết, trách nhiệm tham gia, xây dựng quy ước, đảm bảo mọi người đều có quyền học tập, rèn luyện để trở thành công dân gương mẫu. Dòng họ đã phát động thi đua “Gia đình phổ cập đại học”, nhờ đó đến nay đã có 12/121 gia đình tiệm cận tiêu chí này, cả dòng họ hiện có 62 cử nhân, 9 thạc sĩ, 4 tiến sĩ. Con cháu học tập thành đạt, đời sống kinh tế được cải thiện.

Giờ học của học sinh lớp 12 chuyên Vật Lý trường THPT Chuyên Biên Hòa (Ninh Bình). Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ông Vũ Toàn Thắng, Trưởng ban Khuyến học dòng họ Vũ cho biết, muốn hoạt động khuyến học phát triển mạnh cần phải xây dựng quỹ làm nguồn lực để khuyến học, khuyến tài cho các con cháu. Phát huy sức mạnh nội lực của các thành viên trong dòng họ, Ban Khuyến học họ Vũ đã động viên con cháu tích cực đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học. Hiện Quỹ khuyến học của họ Vũ có trên 200 triệu đồng. Nguồn quỹ này dành giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vay để đóng học phí và để khen thưởng cho con em đạt nhiều thành tích trong học tập từ bậc học mầm non đến trên đại học.

* Phát triển nguồn nhân lực

Sau sáp nhập, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được chú trọng về tổ chức, nhân sự và phương thức hoạt động. Đến nay, Hội Khuyến học cấp xã, phường đã kiện toàn tổ chức. Toàn tỉnh có 105/129 xã, phường kiện toàn xong tổ chức Hội Khuyến học, đạt 81,39%. Công tác hướng dẫn hợp nhất Hội Khuyến học cấp cơ sở tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Chia sẻ về định hướng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, ông Đặng Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Đồng Văn nhấn mạnh, khuyến học không chỉ là vận động đi học. Khuyến học là nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, là đầu tư cho tương lai và gieo mầm cho sự phát triển lâu dài của quê hương. Hội Khuyến học phường tạo ra bước chuyển mới, rõ nét, thực chất hơn với những định hướng mang tính chiến lược; trong đó chú trọng xây dựng xã hội học tập từ gốc, gia đình, dòng họ, khu dân cư để việc học không còn là nhiệm vụ riêng của ngành Giáo dục, mà trở thành nếp sống, văn hóa và nhu cầu tự thân của mỗi người.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, năm 2025, công tác vận động, xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp vận động trao 136.214 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 51 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và người tự học thành tài; hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho 12 trường học với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình Phạm Ngọc Hưng nêu rõ, trong kỷ nguyên mới, những người làm công tác khuyến học, những hội viên Hội khuyến học Ninh Bình tiếp tục chung tay cùng ngành Giáo dục quyết tâm, nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia, mở rộng nâng cao hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. Các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cần chung sức cùng ngành Giáo dục, Hội khuyến học để công tác này ngày càng phát triển. Thời gian tới, Hội sẽ tham mưu lãnh đạo tỉnh để có thêm những bứt phá trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hoạt động hiệu quả của đội ngũ cán bộ các cấp đã đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh ngày càng lan rộng, thúc đẩy cả xã hội cùng làm khuyến học, khuyến tài, mọi người cùng học tập vì sự phát triển bền vững của tỉnh, đất nước./.