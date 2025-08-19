Tin tức
Xây dựng trường học, thiết chế thể thao phục vụ nhân dân
* Khởi công xây dựng trường học ở xã biên giới của Sơn La
Tại xã Phiêng Khoài, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Phiêng Khoài. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025).
Dự và thực hiện nghi thức khởi công có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh; cùng lãnh đạo địa phương, nhà trường và đông đảo học sinh.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết, chủ trương của Bộ Chính trị là đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm đầu tư xây mới, cải tạo 100 trường trong năm 2025, làm hình mẫu tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2 - 3 năm tới.
Tỉnh Sơn La được quan tâm đầu tư xây dựng 13 trường ở 13 xã biên giới. Các trường học được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đảm bảo chất lượng dạy học, sinh hoạt thể chất của học sinh, thầy cô giáo và nhà trường. Đây là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn, là dự án đầu tư quan trọng và có ý nghĩa đối với tỉnh Sơn La.
“Xây dựng trường, lớp học hiện đại không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn mà còn là hướng tới mục tiêu lâu dài đào tạo ra cán bộ, công chức cho cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên cột mốc”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đề nghị, các Sở (Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo), nhà thầu, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Phiêng Khoài quyết liệt vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong triển khai thực hiện công trình, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, công thật tốt, chất lượng, hiệu quả và nhanh nhất.
Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát thực hiện thi công bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; đồng thời, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.
Đại diện đơn vị chủ đầu tư dự án, Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 5ha, quy mô tiếp nhận trên 1.200 học sinh với các hạng mục hiện đại, đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo như: Khối nhà lớp học chính khóa; lớp học bộ môn, thư viện; khối nhà khu ở nội trú, nhà ở công vụ; khối nhà Ban Giám hiệu; khối nhà bếp, nhà ăn, kho chứa; khối hạng mục phục vụ thể dục, thể thao... Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 215 tỷ đồng và thời gian thực hiện năm 2025 - 2026.
Công an tỉnh Sơn La cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật; huy động mọi nguồn lực triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động.
* Cà Mau đưa vào hoạt động Khu liên hợp thể dục thể thao đạt chuẩn quốc gia
Phát biểu tại Lễ khánh thành Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao tại phường Bạc Liêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của vận động viên mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa - thể thao cho đông đảo người dân.
Với công trình đạt chuẩn quốc gia này, phong trào thể dục - thể thao quần chúng tại Cà Mau sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ông Ngô Vũ Thăng bày tỏ kỳ vọng Khu Liên hợp thể dục thể thao sẽ trở thành biểu tượng của bản lĩnh, khát vọng vươn lên, gắn kết cộng đồng, nơi ươm mầm những tài năng thể thao tương lai.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) - đơn vị chủ đầu tư cho biết: Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Cà Mau có tổng mức đầu tư trên 370 tỷ đồng. Công trình xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 42.905 m², được thiết kế đạt chuẩn thi đấu quốc gia với nhiều hạng mục như: Sân bóng đá 11 người, đạt tiêu chuẩn kích thước 100mx64m; 10 đường chạy thẳng 100m và 110m; 8 đường chạy vòng 400m; sân nhảy cao; sân nhảy xa; sân ném đĩa, ném tạ xích; sân đẩy tạ; sân phóng lao; sân bi sắt… Các khán đài A, B có tổng sức chứa 8.000 chỗ ngồi kết hợp hệ thống bãi đỗ xe, quảng trường thuận lợi đăng cai tổ chức các giải thể thao trong và ngoài tỉnh.
Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Cà Mau khởi công tháng 11/2021 trong giai đoạn COVID-19 bùng phát, khiến dự án gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn hậu COVID-19, nhân lực ngành xây dựng bị thiếu hụt, giá vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ được giao, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn và công nhân xây dựng đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, kịp thời bàn giao công trình, đưa vào sử dụng trong tháng 5/2025 đúng theo kế hoạch.
Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Cà Mau là công trình có kiến trúc đẹp, tạo điểm nhấn cho đô thị, đáp ứng nhu cầu thi đấu giải cấp Quốc gia, luyện tập và đào tạo vận động viên chuyên nghiệp cũng như nâng cao chất lượng luyện tập nhằm phát triển phong trào thể dục, thể thao trong tỉnh. Đây cũng là nơi để nhân dân tập luyện thể dục thể thao, xem các giải thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh và quốc gia.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và đưa vào sử dụng Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao tại phường Bạc Liêu.
Ngày sau lễ khánh thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức hội thao với sự tham dự của trên 800 vận động viên./.