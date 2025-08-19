Xây dựng trường học, thiết chế thể thao phục vụ nhân dân

Đơn vị thi công thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

* Khởi công xây dựng trường học ở xã biên giới của Sơn La

Tại xã Phiêng Khoài, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Phiêng Khoài. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025).

Dự và thực hiện nghi thức khởi công có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh; cùng lãnh đạo địa phương, nhà trường và đông đảo học sinh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết, chủ trương của Bộ Chính trị là đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm đầu tư xây mới, cải tạo 100 trường trong năm 2025, làm hình mẫu tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2 - 3 năm tới.

Tỉnh Sơn La được quan tâm đầu tư xây dựng 13 trường ở 13 xã biên giới. Các trường học được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đảm bảo chất lượng dạy học, sinh hoạt thể chất của học sinh, thầy cô giáo và nhà trường. Đây là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn, là dự án đầu tư quan trọng và có ý nghĩa đối với tỉnh Sơn La.

“Xây dựng trường, lớp học hiện đại không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn mà còn là hướng tới mục tiêu lâu dài đào tạo ra cán bộ, công chức cho cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên cột mốc”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đề nghị, các Sở (Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo), nhà thầu, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Phiêng Khoài quyết liệt vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong triển khai thực hiện công trình, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, công thật tốt, chất lượng, hiệu quả và nhanh nhất.

Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát thực hiện thi công bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; đồng thời, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư dự án, Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 5ha, quy mô tiếp nhận trên 1.200 học sinh với các hạng mục hiện đại, đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo như: Khối nhà lớp học chính khóa; lớp học bộ môn, thư viện; khối nhà khu ở nội trú, nhà ở công vụ; khối nhà Ban Giám hiệu; khối nhà bếp, nhà ăn, kho chứa; khối hạng mục phục vụ thể dục, thể thao... Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 215 tỷ đồng và thời gian thực hiện năm 2025 - 2026.

Công an tỉnh Sơn La cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật; huy động mọi nguồn lực triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động.