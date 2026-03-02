Xây dựng trường học mang tên Hoàng Văn Thụ tại xã biên giới

Việc xây dựng Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, vùng đất cách mạng, quê hương đồng chí Hoàng Văn Thụ - người lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam được thực hiện theo Kế hoạch 22-KH/ĐUCA ngày 13/2/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác, phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Để hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị, các đơn vị, sở, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Văn Thụ, Công an tỉnh Lạng Sơn để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, áp dụng các cơ chế đặc thù theo đúng quy định pháp luật, nhanh chóng xây dựng phương án thiết kế, triển khai xây dựng, phấn đấu khánh thành công trình vào khoảng ngày 19/8/2026, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu sử dụng, tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt nhất cho học sinh và giáo viên nhà trường...Công trình Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với đồng bào nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thực hiện có hiệu quả chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước.Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ được xây dựng từ năm 2007, dù đã được quan tâm đầu tư cải tao nâng cấp nhưng cơ sở vật chất hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học của nhà trường. Diện tích chật hẹp, chỉ có 2 dãy phòng học cấp IV, nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp, chưa có phòng giáo dục thể chất, phòng thư viện, phòng tin học, sân chơi ngoài trời, chưa đáp ứng tiêu chuẩn… cho 23 cán bộ giáo viên đang giảng dạy, 158 trẻ đang theo học.Thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn thường xuyên quan tâm tới công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế theo chức năng nhiệm vụ; chỉ đạo phòng, ban thực hiện các chương trình “Cùng em đến trường”, “Mẹ đỡ đầu”, “Ngày mai tươi sáng”… Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang nhận giúp đỡ, hỗ trợ đối với 65 cháu có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật../.