Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu mới

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh thành phố đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đang đối mặt với không ít thách thức từ tình hình kinh tế thế giới biến động, áp lực cạnh tranh lao động, và yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, các cấp Công đoàn phải tập trung tối đa cho chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh chất lượng đối thoại tại nơi làm việc, đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng được cải thiện và môi trường làm việc an toàn...

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Nguyên lãnh đạo Liên đoàn lao động qua các thời kỳ đóng góp ý kiến. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Liên đoàn lao động thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với chuyển đổi số; phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Các cấp Công đoàn phải làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, lựa chọn và giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú, những công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng để Đảng xem xét, kết nạp.

Liên đoàn lao động thành phố đang quản lý 861 Công đoàn cơ sở với trên 144.300 đoàn viên. Theo đơn vị, năm 2026 là năm đầu tiên Công đoàn thành phố hoạt động trong không gian phát triển mới sau khi hợp nhất. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết hơn và thích ứng nhanh hơn.

Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, các cấp Công đoàn thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững hoạt động từ cơ sở, không để việc sắp xếp bộ máy làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động. Các chương trình chăm lo như "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng", "Tháng Công nhân", "Mái ấm Công đoàn", "Phúc lợi đoàn viên”… được triển khai thiết thực, hiệu quả, lan tỏa tinh thần sẻ chia và nghĩa tình với giá trị hàng chục tỷ đồng/năm được trao cho đoàn viên, người lao động.

Những kết quả ấy khẳng định sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ Công đoàn Cần Thơ trong năm đầu tiên sau hợp nhất và là minh chứng cho niềm tin ngày càng bền chặt của đoàn viên và người lao động đối với tổ chức Công đoàn.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững đặt ra yêu cầu rất cao đối với tổ chức Công đoàn. Chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, có kỹ năng, gần đoàn viên, sát cơ sở. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và đất nước.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền được vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, còn có 11 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”, 2 tập thể được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam./.