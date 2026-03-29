Xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm đương trọng trách mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó.

Theo đó, HĐND tỉnh cần đặc biệt quan tâm các cơ chế, chính sách tăng trưởng kinh tế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới. Đồng thời, HĐND tỉnh cần đặc biệt quan tâm để mỗi Nghị quyết thật sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và yêu cầu phát triển; mỗi đại biểu thật sự là người đại diện xứng đáng cho niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Cùng với đó, đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội gắn với việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI và báo cáo kết quả xác nhận 55 vị đại biểu trúng cử; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét, thông qua Nghị quyết về: Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; về điều chỉnh giao biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh năm 2026.

Với tinh thần dân chủ, công tâm, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm và bầu ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; các ông Vi Đức Thọ, Nguyễn Việt Cường tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Sơn La.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại Kỳ họp. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Các đại biểu cũng tiến hành bầu ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; các ông Nguyễn Thành Công, Đặng Ngọc Hậu, Nguyễn Minh Tiến và Hà Trung Chiến tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu 15 Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La bày tỏ tin tưởng những người vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm; sâu sát với địa phương và cơ sở, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của đại biểu, của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Theo ông Lò Minh Hùng, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kỳ họp này là khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Qua đó, cùng với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá, trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.

Ông Lò Minh Hùng cũng đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh chỉ đạo, rà soát, nghiên cứu và đề xuất để sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn trong giai đoạn mới… Đồng thời, nhanh chóng ổn định về tổ chức, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; phát huy vai trò, trách nhiệm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ hai./.