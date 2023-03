Xây dựng thương hiệu áo dài Việt từ giá trị văn hóa bản địa

Nhà thiết kế, Nghệ nhân Trung Đinh (áo dài trắng) giới thiệu Lụa Bảo Lộc sử dụng trong bộ sưu tập áo dài "Non nước Việt Nam". Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Nâng tầm giá trị văn hóa trang phục Việt



Vừa qua, tại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023, nhiều nhà thiết kế - nghệ nhân không chỉ giới thiệu những bộ sưu tập áo dài truyền thống mang đậm màu sắc dân tộc, non sông đất nước... mà còn góp phần nâng tầm giá trị văn hóa trong trang phục này. Đặc biệt, cùng với trình diễn bộ sưu tập áo dài, nhiều nhà thiết kế - nghệ nhân còn mang quy trình sản xuất, dự án nghiên cứu, hành trình ngược dòng lịch sử để tìm về đa dạng giá trị văn hóa vùng, miền và thể hiện lên tà áo dài Việt Nam.



Điển hình, nhà thiết kế Nguyễn Đức Huy, Thương hiệu cổ phục Đông Phong đã có buổi giới thiệu bộ sưu tập áo dài "Nếp màu tự nhiên" và trình diễn khâu nhuộm màu bằng chất liệu tự nhiên bản địa độc đáo. Theo nhà thiết kế Nguyễn Đức Huy, bộ sưu tập này, với áo tứ thân được may ghép từ nhiều tấm vải bông dệt tay nhuộm màu nâu từ củ nâu với tông màu khác nhau; áo Mãng lan được in hoa văn dựa trên các mẫu áo hiện vật; áo nhật bình với hoa văn dựa trên mẫu thật. Riêng chiếc áo phượng bào được in hoa văn dựa trên áo của Hoàng hậu Nam Phương... Tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập đều được làm tỉ mỉ, tinh xảo, mở ra một mảng ký ức sống động của lịch sử, văn hóa Việt Nam trước mắt công chúng trong và ngoài nước.



Đại diện thương hiệu áo dài Năm Tuyền giới thiệu bộ sưu tập áo dài ngũ thân qua câu chuyện "Vinh quy bái tổ". Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Trong khi đó, bộ sưu tập áo dài "Non nước Việt Nam" của nhà thiết kế - nghệ nhân Trung Đinh tập hợp 18 tác phẩm áo dài được thiết kế trên nền Lụa Bảo Lộc, là thành quả của quá trình nghiên cứu và trải nghiệm nằm trong dự án dài hạn mang tên “Lụa hát” đã triển khai trong vòng 10 năm qua. Mỗi sản phẩm đều được nhuộm màu thủ công, tạo nên những gam màu độc bản, sau đó ứng dụng kĩ thuật hội họa trên lụa để vẽ theo lối tả thực những danh lam thắng cảnh, văn hóa, tập quán... của từng vùng miền. Còn bộ sưu tập áo dài ngũ thân với câu chuyện "Vinh qui bái tổ" của thương hiệu áo dài Năm Tuyền, ngược dòng lịch sử với áo dài ngũ thân tay chẽn là loại thường phục được sáng tạo và định hình cùng với quá trình Nam tiến của người Việt từ đầu thế kỷ XVII, đến giữa thế kỷ XVIII được chúa Nguyễn Phúc Khoát định chế thành loại trang phục chung cho mọi tầng lớp xã hội. Các sản phẩm được nhà thiết kế này sử dụng chất liệu Mango, Lụa chéo, Tằm ướt đi cùng các gam màu trầm ấm được phối, nhấn với các gam màu sáng nóng.



Để xây dựng thương hiệu cho tà áo dài Việt, đưa trang phục này đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Du lịch đã phối hợp cùng các đơn vị liên ngành tổ chức đa dạng sự kiện lồng ghép vào những chương trình văn hóa, du lịch trọng điểm của thành phố. Cụ thể, trong tháng 3/2023, không gian triển lãm tôn vinh áo dài được tổ chức tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh với các tiểu cảnh chụp ảnh kết hợp khu triển lãm hình ảnh cuộc thi “Áo dài với gia đình”... Tại không gian này cũng đồng thời biểu diễn phong phú loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà UNESCO đã vinh danh như Quan họ, Ví - giặm, Đờn ca tài tử… Hay như con đường nghệ thuật áo dài tại công viên Lam Sơn và quảng trường trước Nhà hát thành phố với khu vực tiểu cảnh chụp hình, triển lãm ảnh áo dài xưa; gian hàng trưng bày, đo may áo dài, kết hợp các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn áo dài và các hoạt động tương tác như xếp lá dừa nghệ thuật, vẽ tranh áo dài, nặn tò he, tranh gạo...