Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở xã biên giới Thu Lũm (Lai Châu)

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu Tống Thanh Bình đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Tống Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: TTXVN phát

Các đại biểu ôn lại truyền thống 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026) và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026); thảo luận các nội dung liên quan xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thu Lũm. Ảnh: TTXVN phát



Trong Ngày hội còn diễn ra các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi, thắm tình quân - dân, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” ở xã Thu Lũm. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho người có uy tín xã Thu Lũm. Ban Tổ chức trao quà cho gia đình chính sách; tặng quà các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với nhân dân và thế hệ trẻ nơi biên giới. UBND xã Thu Lũm trao giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.Trong Ngày hội còn diễn ra các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi, thắm tình quân - dân, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” ở xã Thu Lũm.

Thu Lũm là xã biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Lai Châu. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên trên 25.000ha, đường biên giới dài hơn 51,5km với 16 mốc quốc giới; có 17 bản, 1.129 hộ, 5.255 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Hà Nhì, Dao, La Hủ… Ở xã có hai đồn biên phòng đứng chân. Thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Thu Lũm cùng hai đồn biên phòng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện. Nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới được duy trì thường xuyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các cuộc vận động hướng về biên giới được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân./.

