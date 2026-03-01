Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc tại các xã biên giới

Chủ tịch UBND xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Thịnh phát biểu tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 tại xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026) và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026).



Chủ tịch UBND xã Ba Sơn Nguyễn Văn Thịnh cho biết, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ba Sơn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh trật tự; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.



Nhiều phong trào, mô hình thiết thực đã được triển khai hiệu quả tại địa phương như: Phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; mô hình Lũy tre biên giới Việt, mô hình Giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội…. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng.



Ngày hội Biên phòng toàn dân không chỉ là dịp để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, mà còn khẳng định, ghi nhận, tri ân và biểu dương lực lượng Bộ đội Biên phòng Ba Sơn vì đã có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt gian khó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong nhiều năm qua. Những cán bộ sĩ quan, chiến sĩ quân hàm xanh chắc tay súng bảo vệ biên giới, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, là những thầy giáo, thầy thuốc, cán bộ khuyến nông... bám bản, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội ở những nơi khó khăn nhất.



Ba Sơn là xã biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của tỉnh Lạng Sơn, địa bàn xã có đường biên giới dài gần 42 km, với 57 cột mốc quốc giới. Xã có diện tích tự nhiên gần 155 km², dân số trên 10.400 người, gồm 4 dân tộc anh em Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng sinh sống tại 25 thôn, bản (trong đó, có 13 thôn giáp biên giới, 8 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn). Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn hiện còn khoảng 10%. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, quy mô nhỏ, mang tính tự cung, tự cấp.



Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức đã khen thưởng 10 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2025; trao tặng 200 suất quà đến các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu vùng biên giới. Tại Ngày hội, đại diện các đơn vị đã thực hiện các nội dung phát động và ký kết giao ước Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong năm 2026; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian./.